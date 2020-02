Els nous rics del futbol

A falta de la decisió final del TAS, el Manchester City té molts números per quedar fora de les pròximes edicions de la Champions per, segons la UEFA, haver incomplert la normativa de Fair Play Financer. Si s'acaba confirmant la sanció, suposarà un cop dur per al City, que veurà minvats considerablement els seus ingressos. Veurem si això acabarà afectant el Girona FC, ja que el conglomerat que controla el club britànic és també propietari del 47% del club gironí. En qualsevol cas, la UEFA sembla haver-se cansat de les maneres dels nous rics del futbol. Els petrodòlars del Xeic Mansour Bin Zayed Al Nahyan van crear un imperi futbolístic, però sembla que ho van fer saltant-se les normes. I no hem d'oblidar que l'incompliment del fair play s'inicia amb el desembarcament a Manchester de Ferran Soriano com a director executiu. El directiu aterrava al club després del fracàs de Spanair, l'aerolínia a la qual va arribar admetent no saber res del sector. A possibles inversors els deia que al cap de tres anys l'empresa podria estar valorada en 500 milions d'euros, però la realitat és que el projecte va acabar en fallida. A Girona va prometre que prendria el relleu de Ryanair si suprimia el vol Girona-Madrid, i encara l'esperen. Ja com màxim executiu del City, va celebrar la consolidació del Girona a Primera pocs mesos abans que l'equip consumés el descens. Si amb les sancions de la UEFA Soriano acabés perdent la feina, només espero que no el recol·loquin al Girona.