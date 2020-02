El gat i la rata de l'arxiu

El Govern de l'Estat i l'Ajuntament de Girona continuen jugant al gat i la rata amb els terrenys per a l'Arxiu Provincial. Des de l'Estat acusen el govern municipal de marejar la perdiu quan el Ministeri de Cultura ja té la partida a punt per tirar ja endavant l'obra ( ehem, m'agradaria veure-ho), i des de l'Ajuntament intenten aconseguir un millor tracte (ja fa temps que van darrere les antigues casernes per ubicar-hi un nou equipament, com un CAP, per a l'Eixample). El cert és que, si tal com sembla finalment es tanca l'acord inicial, que preveu que l'Ajuntament cedeixi els terrenys de Fontajau a canvi de l'edifici de l'antic convent de Sant Josep, al consistori se li obriran dos fronts. D'una banda, decidir què fa amb Sant Josep, un edifici històricament interessant però que requerirà una inversió important. Ja fa temps que l'associació de veïns del Barri Vell demana un pla que contempli les necessitats i els edificis qualificats per a equipaments que hi ha disponibles al barri, tot i que encara no s'ha concretat. I de l'altra, els terrenys de Fontajau s'han convertit en un aparcament dissuasiu que s'omple de cotxes cada matí, de manera que perdre'l podria generar nous problemes -i queixes- de mobilitat. Seran dos reptes que el govern local hauria de tenir molt en compte abans de signar.