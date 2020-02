Volcà actiu

La batalla electoral, associada als interessos de cadira dels individus de cada formació política, és totalment incompatible amb el guió que els dos principals partits independetistes van compartir fins que les ferides i amputacions de la guerra amb l'Estat van crear el clima actual de postguerra (sense morts però amb destrosses incalculables). Un clima de concòrdia i d'anar tots a una que, d'entrada, era del tot antinatural perquè les dues principals formacions independentistes feia dècades que competien de forma fratricida per conquerir espais electorals que es toquen. Malgrat tot, durant uns anys, van aconseguir unir centenars de milers de catalans al voltant de la idea de confrontació amb l'Estat per aconseguir un referèndum per independitzar Catalunya d'Espanya.

Ara ERC ha triat la via de l'independentisme a baixa temperatura, mentre que la nova formació sorgida de Convergència ha preferit matenir la cocció a foc viu, quasi un flambejat, liderada des del centre d'Europa per Carles Puigdemont. La baixa temperatura té molt menys riscos perquè et pots passar més d'una hora de cocció i res es fa malbé. Però el problema és que en política no s'ha provat si això és eficaç o pot significar convertir l'independentisme en un simple dogma de fe que està allà i dius que hi creus però que saps que és impossible materialitzar. L'altre és el «penebisme», que és una evolució més ambiciosa del pujolisme, consistent a anar construint un Estat sense que se n'adonin a Madrid. Aquesta via a Catalunya se li ha posat quasi impossible després de l'1 d'octubre, perquè està vigiladíssima. Amb la cuina de foc viu es poden aconseguir resultats ràpids o, pel contrari, que tot es cremi. Aquesta tècnica sí que es va provar el 2017 i va acabar amb un munt de gent a la presó, altres a l'exili i amb un poder judicial perseguint l'acció independentista i en alguns casos fins i tot el seu pensament. I a l'altre costat perjudicant greument la democràcia espanyola, deteriorant moltíssim el prestigi de les seves institucions i fent ressorgir el dimoni de les dues espanyes de la Guerra Civil.

Ha baixat l'erupció però el volcà continua igual de viu i actiu.