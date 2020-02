El cul a l'aire d'ERC a Santa Coloma

No passa setmana des de la formació del govern tripartit a Santa Coloma de Farners sense que es produeixi un «pollastre» a l'Ajuntament. Fa la sensació que l'alcaldessa Susagna Riera (JxCat) té una necessitat imperiosa de canviar tot allò que no li agrada. És lícit i ella sabrà si les formes són les adequades o no, quins ulls de poll trepitja i si aquests li passaran factura d'aquí a tres anys i mig. El que no és comprensible és que actuï com si el seu partit hagués aconseguit majoria absoluta en les darreres eleccions municipals; com si el soci majoritari al govern, Esquerra Republicana, no existís o estigués a l'oposició. De fet, Riera «alcaldeja» fent oposició a qui era govern el mandat passat, que, curiosament, continua essent govern en l'actualitat i la sustenta en el càrrec. Si ho expliquéssim a algú nouvingut, no ho entendria. I tampoc entendria que el portaveu d'ERC, Joan Martí, sigui incapaç –almenys de portes enfora– de donar un cop de puny sobre la taula i engegar a dida algú que cada setmana li diu a la cara que el seu mandat va ser horrorós. Martí paga la covardia de no haver intentat un pacte amb PSC i els independents per la xarlotada d'«els del 155». Doncs amb aquells amb qui no podia pactar pel pecat del 155 hi està negociant el seu partit, que, de passada, l'ha deixat amb el cul a l'aire.