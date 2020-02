Ramen i escudella

Que la gastronomia està de moda i és un motor econòmic ho sabem bé a les comarques gironines, on el percentatge de restaurants amb estrella és més elevat que en qualsevol punt de la geografia ibèrica. A tots ens agrada menjar i beure. Hi ha qui ho gaudeix sense cap pretensió, d'altres que estudien i teoritzen, i alguns que, més que menjar, passen minuts preparant-se per pujar a Instagram les imatges dels plats del restaurant o taverna de moda.

La popularització de cuines orientals ha estat una benedicció per a aquells a qui ens agrada tastar nous productes i maneres de fer. Però darrere del fenomen també hi ha una part de màrqueting i negoci que acaba provocant la frustració de molts comensals. D'un dia per l'altre, molts restaurants xinesos es van convertir en locals de sushi sense tenir el coneixement suficient. Ara sembla que està passant el mateix amb els restaurants de ramen, un plat japonès que s'ha posat de moda a mig món. Amb un grup d'amics hem debutat en aquest univers en un dels restaurants que l'ofereixen a Girona. El resultat ens ha deixat força indiferents, si bé és cert que no tenim elements de comparació.

El que més ens dol és que en un món de gurmets, foodies i sibarites avui sigui més fàcil trobar un local per menjar una sopa japonesa que una bona escudella.