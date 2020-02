Gràcies, constitucional

La Constitució per a qui la treballa. L'anomenat Tribunal Constitucional ha desistit durant anys de la seva tasca interpretativa, per limitar-se a tocar al so que li marcava el Govern de torn, sobretot si era del PP. Tot d'una, aquesta instància celestial ha dictat una sentència que no només bufeteja l'arbitrari Manuel Marchena, sinó que ressuscita la llibertat d'expressió a Espanya. Encara que sigui en termes tan modestos com la recuperació dels acudits sobre la voladura de Carrero Blanco, que explicava fins i tot Franco. I té un mèrit addicional que el TC, en una proporció aclaparadora d'onze a un, doni suport als valors de la crítica àcida per perdonar un absolut mediocre, César Strawberry.

El cantant César Augusto Montaña té menys gràcia que Vizcaíno Casas, per citar un autor a qui sens dubte fa servir com a referent. En restaurar el liberalisme a Espanya, els magistrats del Constitucional hauran hagut de gestionar amb les proverbials pinces al nas un material de la indigència creativa de « Street Fighter, edició postETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina». No obstant això, la grandesa del Dret consisteix a extreure pautes socials de les escombraries, neutralitzant un Marchena que difícilment anava a tolerar que un altre ésser humà es digués Cèsar August.

A més de reanimar la desguarnida llibertat d'expressió, el Constitucional també frena les ànsies expansives d'un Dret Penal tirànic i, per tant, incompatible amb la democràcia. Ara només queda esperar que el cantautor absolt pateixi atacs d'idèntica virulència, i que estan protegits per la mateixa sentència. El TC remet al «mercat de les idees» d' Oliver Wendell Holmes al Suprem nord-americà. Que el públic decideixi. Allà vostès si gaudeixen amb la barroeria vomitiva, diuen els magistrats, la Constitució no pot curar a ningú de la seva mediocritat. Ni tan sols té aquesta ambició.