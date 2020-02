Els «ànims» de Rafael ribó

No sé si ell n'és conscient però Rafael Ribó passarà a la història -essent molt generós- com un aprofitat. Això sense conèixer com acabarà el cas del 3% que l'afecta. La declaració del síndic de greuges al jutjat -detallada pel diari El País- posa de manifest que és un desmemoriat o un mentider per haver-hi explicat situacions que en la compareixença al Parlament -l'organisme de qui depèn- va obviar. No recordava, o no li convenia recordar, que en realitat els viatges pagats per un empresari investigat pel 3%, Jordi Soler, eren dos i no un. El fet és preocupant, però encara ho és més la declaració de Soler. Aquest va explicar al jutge que Ribó li havia donat ànims quan el van imputar. «Em va trucar o em va enviar un missatge: 'Ànims i una abraçada'». És clar; què se li pot dir a algú que t'ha pagat dos viatges a les victorioses finals del Barça? Deu ser difícil no empatitzar amb una persona que en tanta consideració t'ha tingut, encara que el cas de corrupció amb el qual presumptament està relacionat sigui un dels més greus de l'etapa democràtica de Catalunya. El principi de la fi política de Mariano Rajoy va ser el «Luis, sé fuerte», dirigit a Luis Bárcenas. No diré que Ribó és com Rajoy, però si fos ell, resaria perquè l'«Ànims i una abraçada» sigui una trucada i no un missatge.