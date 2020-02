Els quatre gats

Fa veure que no és de dretes: pacta amb Lluc Salellas, que potser no és tan d'esquerres i que sap que per ser alcalde, a Girona, l'anticapitalisme s'ha de defensar amb la boca petita; de fet, no és ben bé de res excepte processista, l'única corrent, diguem-ne política, que inspira l'acció i el discurs de Marta Madrenas, a qui no li ha calgut governar per guanyar unes eleccions i mantenir una alcaldia que, de primeres, li va tocar en una de les rifes que periòdicament es fan a JxCat. Madrenas posa la ciutat al servei de la camama de la independència, de l'epidèmia groga en fase de remissió però encara prou resistent per vèncer un cop més a les urnes, que tornaran aviat a Catalunya. A la ciutat de Madrenas els patriotes de pa sucat amb oli tenen via lliure. Que quatre, si és que hi arriben, volen tallar el carrer Barcelona cada dia i donar pel sac a la resta dels mortals? L'alcaldessa els envia l'ajuda de la Policia Municipal i tots a fer cua. No cal que demanin permís, perquè Girona serà sempre (?) seva, com ho són la Meridana de Barcelona, l'autopista AP-7 i, avui, dissabte de litúrgia pàtria, fins i tot Perpinyà, que per alguna cosa és «la catalane» (en francès, la segona llengua de la consellera Mariàngela Vilallonga). Perduda la batalla del procés contra Espanya, queden donar pel sac i les enrabiadetes d'abans d'anar a dormir: una horeta ocupant l'espai públic i cap a casa a mirar una sèrie de Netflix, que l'independentisme oblida més ràpid del que perdona (i Sex Education «mola», punyeteros). A la ciutat «que ha hagut d'exercir la capitalitat del país [Catalunya]», segons el president Torra, abraçar la fe indepe és l'hòstia: a banda que tothom –Madrenas la primera– et riu les gràcies, pots fer el que et passi pels pebrots, perquè aleshores la teva llibertat d'expressió té el mateix límit que la misèria moral de certa política local: cap ni un. «La democràcia és el procés que garanteix que no siguem governats millor del que ens mereixem» ( Bernard Shaw): a Espanya, a Catalunya i, molt especialment, a Girona.