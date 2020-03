L'amor en temps de Coronavirus

A viva il Coronavirus» crida el propietari de la pizzeria que tenim sota de casa. M'explica que el dimarts de la setmana passada, coincidint amb el partit de Champions League, va fer el rècord de vendes en un mes de febrer dels darrers deu anys. La gent ha entrat en un espiral de deliri col·lectiu i evita sortir de casa. Per les finestres es veuen els nens jugant al Fornite o al Pubg, feliços per no tenir classe durant els dies vinents, els més grans es preparen pel baby boom que arribarà en nou mesos i a la televisió celebren cada nou infectat com si d'un concurs es tractés. Més que la fi del món, sembla un xou televisiu. De fet, els doctors i els especialistes no entenen aquest alarmisme desmesurat. En el moment que escric aquesta crònica són 374 els infectats i 14 les persones que han mort, totes elles amb problemes patològics previs i d'edat avançada. Vaja, que amb una grip comuna tenien el mateix risc de dir adeu. «Ring ring», em sona el telèfon.

– He vist que ets a Itàlia, tot bé? –em diu un amic preocupat. Ja és la cinquena trucada que rebo avui, a aquest últim li he dit que estava a 40 de febre i que no sabria si sobreviuria, que si us plau cuidés la meva filla.

–Hugo... si no tens cap filla...

Faig veure que m'ofego i penjo. M'ho estic passant bé. No tant com les empreses que fabriquen màscares: aquí, al nord d'Itàlia, no en queda ni una i les autoritats demanen que la gent no entri en pànic i que no saturin el sistema sanitari, ja que això comportaria un perill més elevat que el virus. D'aquí a uns mesos ens haurem oblidat del coronavirus i parlarem d'altres coses que es posaran de moda, però mentrestant jo busco informació sobre quines empreses estan treballant en la vacuna i hi inverteixo calers. Les accions de Moderna INC han passat de valdre 18 $ a 30 $ en menys d'una setmana. Ja que la primera setmana que torni a Espanya em veuran com a un infectat i ningú s'aproparà a mi, almenys trec rendiment econòmic d'aquest espectacle. Queden clares diverses coses amb aquesta crisi: que a Europa tenim un sistema sanitari espectacular, molts periodistes que fan pena i que la societat és més fàcil de manipular que un grup de ximpanzés. «Ring ring», una altra trucada.

– Muy buenas, le habla Jaqueline Gutiérrez de Vodafone...

No ha acabat la frase que ja he penjat. Aquests sí que són un virus.