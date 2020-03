Avantatges i inconvenients de l'aparcament

avui en dia

Clara Tarrés Friguls Girona

Avui en dia tothom és conscient de l'existència del canvi climàtic, és un fet innegable.

El que sí que està més discutit són les mesures que es prenen per evitar que vagi a més. Una d'elles és la utilització de zones blaves i verdes al centre de la ciutat. Actualment, un 80% de les zones d'aparcament públiques a Girona són de pagament. Per una part és comprensible que s'utilitzin aquestes zones per augmentar els ingressos de la ciutat, ja que és obvi que no tot ha de ser gratuït, però ha arribat un punt que és pràcticament impossible aparcar al centre sense pagar. A més, l'ajuntament està substituint les zones gratuïtes per verdes o blaves progressivament, de forma que si això continua així, s'haurà de pagar per aparcar sempre. A més, l'Ajuntament utilitza el canvi climàtic com a justificació a aquestes zones quan el verdader motiu és per augmentar els ingressos de la ciutat. Tot i això, no totes les mesures que s'han pres són dolentes, per exemple, els habitants del Barri Vell tenen una acreditació que els permet aparcar en determinades zones sense necessitat de pagar més. Si ha d'haver-hi tantes zones d'aparcament de pagament, una possible solució seria donar una acreditació a cada persona d'un determinat barri, de forma que la persona d'aquell barri tingués l'oportunitat d'aparcar de forma gratuïta.



Cura per al coronavirus, qüestió de voluntat

Emma Sagué Girona

El nouvingut ja és en boca de tots, el Covid-19, més conegut com a coronavirus ha derivat a un estat d'histèria i pànic en més d'una desena de països. Aquesta situació d'emergència s'ha convertit per a molts en una oportunitat per culpar la Xina i discriminar els asiàtics.

Però deixa'm dir-te que el pànic i la histèria es basen en la xenofòbia, no en l'evidència científica. La discriminació no té justificant i el virus més perillós al qual es veu sotmesa la població mundial no és altre que la desinformació i el racisme.



I si els més feixistes no fossin «ells»?

Xavier Serra Besalú Girona

A Catalunya hi ha una estesa percepció que alguns partits polítics unionistes actuen com a forces repressives de les llibertats. I que ataquen les persones i les institucions del país que no combreguen amb les seves dèries espanyolistes. Però jo ja estic convençut, veient un cop més com actuen jutges i jutgesses, que hi ha un lobby transversal feixista format pel poder judicial espanyol: persones promogudes al cim de la judicatura per la seva ideologia filofranquista.

Tinc les dades que tots veiem: obeeixen els dictats de Vox i dels partits anticatalans (PP i PSC-PSOE inclosos).

És la vergonya d'Europa, ja que on ningú hi veu un crim, ells hi troben sedició, rebel·lió i tota mena d'acusacions. Quan no hi són, s'ho inventen, fent servir com a ninots la Guàrdia Civil o la policia de torn, i pretenen destrossar persones i famílies sense cap mena de seny. No ens fan por, encara que els mogui la crueltat: ja es trobaran amb un Tribunal que els aturi, a Estrasburg, per exemple.

Jo clamo ara: feu fora del poder judicial els feixistes! Us estan podrint encara més l'Estat.



Pobles de Girona: llums enigmàtiques o efectes paranormals

pere espinet coll anglès

Aquests últims dies, fullejant un diari digital, he vist com veïns de Llagostera i de Sant Feliu de Buixalleu han mostrat una certa preocupació, una vegada visionades les imatges gravades per les seves càmeres de seguretat. Aquestes, segons el meu modest entendre, sí que poden plasmar en els seus sistemes informàtics de visió i emmagatzematge el que els éssers humans no podem detectar.

De ben segur que a alguns veïns els ha costat agafar el son, però crec que no cal preocupar-se.

Molts lectors han dit que les imatges captades podrien ser d'una llanterna, o bé bosses de plàstic mogudes pel vent, algun insecte, esferes lluminoses...

Des del meu punt de vista, acompanyat aquest de la informació de què disposo, recollida en aquests darrers 40 anys, fruit dels seminaris, xerrades amb gent sàvia i alguna experiència, crec que aquests esdeveniments estan mancats de maldat, com així ho demostren els colors blancs captats. Probablement, podríem parlar d'algun ésser no reencarnat, que en la seva etapa carnal li agradava passejar per aquells indrets.

Val a dir que tot això són suposicions meves i i com no poden aquestes estar lluny de la realitat.