Contra el sexisme històric, per la igualtat d'oportunitats en tots els àmbits, per trencar el sostre de vidre a la feina, contra la violència, però, sobretot, per la justícia de gènere són algunes de les reivindicacions que representen el 8 de març i defineixen la lluita feminista.

El feminisme ha superat el 8 de març com la mera celebració d'una manifestació aïllada dins del calendari i ha passat a ser un moviment transversal i compartit per la ciutadania i per les administracions públiques. Ens queda molt de camí per recórrer per aplicar aquesta perspectiva de gènere a l'acció política.

Però hem de seguir superant prejudicis com a societat i seguir amb aquesta lluita col·lectiva que ens permetrà assolir la plena paritat en la vida social, laboral i, sobretot, personal. Perquè, tal com va dir la diputada Jenn Díaz aquesta setmana al Parlament de Catalunya, ni estem boges, ni som unes histèriques. El que patim és una xacra que ens fa emmalaltir com a societat.

Per tant, ja és hora de passar de l'activisme a l'acció. Des de la política tenim la responsabilitat de canviar les coses. Hem d'accelerar –perquè ja fem tard– la implantació de polítiques de gènere. La igualtat és l'eix sobre el qual volem fer pivotar les polítiques públiques que impulsem a la Diputació, per construir una societat sana i justa i pel respecte escrupolós als drets humans i a la llibertat humana que hem de defensar com a administració pública.

Volem una república social, ecologista i feminista. I som aquí per canviar les coses. I per transformar la societat. Estic convençuda que, gràcies al que sumem totes juntes i a la força que ens donen la lluita política i la mobilització constant al carrer, podrem assolir la llibertat com a país i com a dones. Perquè feminisme és llibertat!

No vull acabar aquestes reflexions sense recordar l'estimada Dolors Bassa, un referent del feminisme a la demarcació i arreu del país. I ho vull fer amb el missatge que va compartir des de la cel·la 25 de Puig de les Basses el passat 8 de març: «Sortim per una igualtat sense adjectius, on puguem compartir-ho tot sense exclusions. Som feministes per construir una societat més justa i més igualitària. Estic mentalment amb vosaltres. Cada dia som més al carrer. Una abraçada lila i groga!».