L'oposició de Girona i el Trueta

Tot i haver perdut un regidor en un consistori amb dos edils més respecte a l'anterior mandat, Marta Madrenas governa amb relativa comoditat des de les passades eleccions municipals. El primer examen (pressupostos i taxes) l'ha superat sense baixar de l'autocar, per usar una coneguda expressió del mític Helenio Herrera. Els tres partits presumptament d'esquerres (Guanyem, PSC i ERC) no van aconseguir posar-se d'acord ni per formar govern, ni en cap proposta destacada en els nou mesos de vigència de l'actual mandat. En canvi, ho acaben de fer ara, fins i tot amb un comunicat conjunt, en el tema més transcendent dels pròxims anys per a Girona i comarques: el nou hospital Josep Trueta.

Guanyem, PSC i ERC s'han posat d'acord per votar en contra de la proposta que presentarà l'alcaldessa, Marta Madrenas, al ple de demà per suspendre les llicències d'obres a la zona de Domeny on l'Ajuntament té previst ubicar el nou hospital. Argumenten que, com que en principi no ha de trigar gaire a conèixer-se l'emplaçament escollit per la Generalitat, no paga la pena hipotecar la construcció d'habitatge nou. La proposta de Madrenas pot considerar-se simbòlica i tardana, però el fons de la mateixa és apostar o no per mantenir l'hospital de referència a Girona. Ignoro les raons, però els fets indiquen que l'oposició ha deixat sola Marta Madrenas. L'hospital es pot fer a Girona, a Salt, o allà on sigui, però el que costa d'entendre és que la majoria dels partits de la ciutat de Girona se'n desentenguin. Quins interessos defensen, si no prevalen els de la seva ciutat?

ERC ostenta l'alcaldia de Salt i fa mesos que va decidir apostar per aquest municipi, al costat del Santa Caterina. El seu grup a Girona segueix ara les directrius del partit, a diferència de l'anterior mandat. Llavors, Maria Mercè Roca, que no formava part del nucli dur d'ERC, sostenia que «el nord és la millor opció». Ho va argumentar en un extens article al Diari de Girona el 12 de març de 2017. Més sorprenent és la postura del PSC, impulsor del Trueta al nord de la ciutat quan governava a la Generalitat. Encara fa tres mesos va aprovar la moció del Parlament de Catalunya que instava el Govern a facilitar que el Trueta es construeixi a Domeny. Ara diu que s'ha de fugir de debats territorials. La postura del grup Guanyem és menys sorprenent. La CUP no s'ha definit mai sobre la ubicació del Trueta. Ha optat per l'ambigüitat: que decideixin els altres. És una mica contradictori demanar en el ple d'investidura de Madrenas, com va fer Lluc Salellas, que s'ha d'«activar una pla de xoc contra l'atur i diversificar el model econòmic perquè no es tinguin tots els ous en una sola cistella» i no defensar la permanència del Trueta a Girona, la sortida del qual significarà la pèrdua de centenars de llocs de treball de la ciutat, la cessió d'activitat econòmica i també un incert futur per a la zona nord de Girona.

Amb el temps que hem perdut, per incompetència dels dos últims consellers de Salut, entre altres motius, el més important per als ciutadans és la construcció del nou hospital, sigui a Girona o a Salt. Ara bé, que ningú no es confongui. La decisió sobre el nou Trueta no es prendrà per criteris tècnics. Serà una decisió política adoptada per polítics. Legítima, per descomptat. Si és encertada o no, només ho sabrem amb el pas del temps. I, si va a Salt, Girona perdrà un equipament bàsic.