Prudència i seny davant un repte per a la salut

L 'expansió progressiva de la malaltia generada per l'anomenat coronavirus està arribant a la majoria de continents del planeta. Les notícies que ens arriben cada dia sobre aquest cas que afecta la salut de milers de persones són molt preocupants. Hi ha una alerta d'abast internacional i l'Organització Mundial de la Salut parla obertament d'una possibilitat de pandèmia sense acabar de declarar-la formalment, encara. Dia rere dia, la llista d'afectats i de defuncions va augmentant a mesura que creix la incertesa sobre l'origen exacte d'aquest greu problema. A Espanya ja són prop de 400 els casos positius (sis dels quals a Girona) i vuit persones han mort. Com en anteriors ocasions, es generen hipòtesis de tota mena que no fan altra cosa que augmentar la preocupació de tots plegats. La salut és un tema cabdal a les nostres vides i qualsevol dubte que es generi sobre aquesta necessita una resposta clara i directa.

Malauradament, res fa pensar que pugui arribar una solució definitiva a curt termini contra aquest Covid-19 (acrònim anglès de la Malaltia infecciosa per coronavirus), però sí que podem intuir que tard o d'hora apareixerà alguna vacuna que pugui aturar-lo atès l'esforç que hi ha per part de laboratoris de tot el món per aconseguir-la.

L'extensió de la malaltia està posant a prova els sistemes sanitaris públics de bona part del món, entre els quals, el nostre. Els protocols d'actuació esdevenen vitals en una circumstància com aquesta. La seva aplicació en temps real demostra, en cada cas, la seva vigència o deficiència.

Tanmateix, aquesta crisi sanitària també esdevé, col·lateralment, una crisi econòmica d'abast incalculable a hores d'ara. Les borses han patit una davallada històrica (l'Ibex-35 ha perdut un 15% en dues setmanes) i tots els organismes internacionals ja preveuen una desacceleració. El seu abast és imprevisible, però afectarà a tots els sectors. Per als països que són destinació turística, com és el nostre cas, el coronavirus pot frenar una temporada que és cabdal per al calaix de milers d'empreses, petites i grans. És evident que la primera prioritat en tot plegat és aturar el brot i trobar el guariment definitiu per a tots els afectats, però també ho és que el coronavirus mostra amb tota la seva força la vulnerabilitat d'un món globalitzat.

Posem seny i prudència davant tot plegat. Fugim dels alarmismes i actuem amb la prevenció que cal davant de qualsevol alerta que ens pugui arribar.