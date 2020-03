Tendències

Hem començat una dècada que promet diversos avenços tecnològics que poden canviar encara més la nostra forma de vida, amb permís del canvi climàtic que la pot canviar del tot. Per això, el repte més important i prioritari és: com respondrem al canvi climàtic, la substitució del model energètic, la disminució de la biodiversitat i els problemes relacionats amb els residus i els fluxos de població i conflictes socials inherents a l'impacte territorial del clima.

D'altra banda, la tecnologia es convertirà en una part inherent de la vida quotidiana i de la societat. Els propers deu anys seran disruptius perquè s'hi implantaran tecnologies com el 5G, la realitat virtual, la intel·ligència artificial i l'internet de les coses. Noves empreses i nous hàbits de consum apareixeran vinculats a aquests canvis tecnològics. Les qüestions ètiques sobre aquest nou consum tant des del punt de vista social com ambiental haurien de ser cada cop més presents en les decisions dels consumidors i dels productors si no volem complicar encara més el futur de la humanitat.

Una de les tecnologies que s'expandirà és el 5G. Segons dades de Huawei, el 5G augmentarà la capacitat actual del nostre mòbil per 1.000 vegades, amb connexions per a almenys 100.000 milions de dispositius i una experiència d'usuari individual de 10 Gb/s, fet que significa temps quasi instantanis de resposta. Enguany hi haurà 2.500 satèl·lits nous com a desenvolupament de l'empresa SpaceX fundada per Elon Musk, amb l'objectiu de potenciar l'internet de banda ampla per a usuaris d'Amèrica de Nord. Al llarg de la dècada es planeja el llançament de més de 30.000 satèl·lits per aconseguir expandir l'internet al llarg del planeta. Veurem amb quines conseqüències ambientals. L'arribada del 5G potenciarà l'anomenat anytime, everywhere (en qualsevol moment, en qualsevol lloc), que permetrà la realització de tasques complexes d'informàtica, riques en funcions, qualitat per a l'streaming de vídeo, creació de contingut i maneig de maquinària, des de qualsevol lloc del planeta, en temps real i en gran varietat de dispositius.

D'altra banda, els Bessons Digitals (Digital Twins) es convertiran en eines col·laboratives per planificar, desenvolupar, operar i mantenir actius i infraestructura. Són unes eines que permeten simulacions sofisticades i acceleren els processos de canvi. Ara mateix, la ciutat de Singapur utilitza un model virtual detallat de si mateixa en projectes de planificació urbana, manteniment i preparació davant desastres. I, per això, és un exemple d'èxit en l'aplicació de Digital Twins per a la gestió de la seva Smart City.

La computació quàntica començarà la seva comercialització pel seu creixent impacte en la indústria, l'atenció mèdica, la logística i el sector energètic. En aquest 2020, empreses com: IBM, Google, Intel, Microsoft i Alibaba estan apostant pel seu desenvolupament. També veiem el sorgiment de start-ups com D-Wave Systems o QC Ware, que busquen crear solucions d'innovació disruptiva.

En el 2020, les principals institucions introduiran blockchain per assegurar-se transparència i seguretat de la informació a gran escala i evitar el frau a Internet. IBM va establir un programa accelerador especialitzat en blockchain, Xina va aprovar la introducció de blockchain en serveis com ICBC (Banc Industrial i Comercial de la Xina), Alibaba, Xina Southern Airlines, etc.

La intel·ligència artificial és part de la nostra vida quotidiana, impulsada per l'aparició de dispositius com Alexa, Siri i Google Assistant. En aquest 2020, el reconeixement d'emocions prendrà més rellevància i la IA veurà el seu moment decisiu d'aplicació en el sector empresarial i de consum. Les apostes recauen en el fet que la IA pot transformar la productivitat i el PIB de l'economia global. La IA farà possible generar una varietat més gran de productes, personalitzats, atractius i accessibles.

Els cotxes autònoms són l'altra gran aposta. Empreses com Tesla, Alphabet i Waymo augmenten els seus esforços en el disseny de vehicles autònoms impecables. Des del començament del seu desenvolupament ha generat gran expectació i emoció la idea d'automòbils sense conductor, controlats des de llarga distància i en temps real. Es necessitaran noves regulacions i un canvi de pensament social, així com canvis en la infraestructura de les ciutats i camins perquè es pugui adoptar aquesta tecnologia i es puguin aprofitar les oportunitats de la seva implementació.

Moltes de les dades d'aquest article han estat anunciades per Ignasi Sayol, un gran divulgador tecnològic a qui segueixo amb assiduïtat. I comparteixo amb ell que aquests avenços tecnològics hauran d'anar acompanyats de moviments ètics entre les elits polítiques, empresarials i de recerca. Per exemple, l'aplicació de l'ètica a la Intel·ligència Artificial (AI) és clau per evitar que aquesta tecnologia avanci sense control, envaeixi la nostra privacitat i alteri el nostre model de vida. Caldrà fer esforços per connectar l'ètica i la creació de valor en aquesta tecnologia.

En tot cas, la democratització de la tecnologia serà també un dels reptes de la dècada per tal d'obtenir un fàcil accés del domini tècnic per a tothom, independentment de la seva professió i lloc. Això serà clau en les activitats de: desenvolupament d'aplicacions, disseny, coneixement, dades i analítica. Si els nous avanços tecnològics no avancen en paral·lel a la seva democratització ens podem esperar un temps de tecnodictadures gens afalagador.