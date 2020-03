Coronavirus, accident o provocat?

Estem esverats amb el coronavirus, la «por» va agafant més protagonisme cada dia i, sobretot per la incertesa sobrevinguda, ningú sap com evolucionarà. Mentre el problema era a Xi­na pensavem: bé és lluny, però un cop afectat el nord d'Itàlia i el nostre país, ara per l'afectació de gent que hi va viatjar a mitjans de febrer, ja el tenim ins­tal·­lat aquí. Soc de l'opinió que cal un respecte pel problema del vi­rus. Al món hi ha detectats 325.000 virus que afecten els mamífers. Es dona la circums­tàn­cia que a Wuhan hi ha el primer centre xinès d'investigació de virus, el coronavirus va mutar i en ser un virus nou i desconegut ja l'hem tingut armada. Caldria saber si fou un accident, «arma biològica», o si fou provocat ,«bioterrorisme». És un virus de letalitat baixa, serveix a més per provar la resistència/reacció de països desordenats com Itàlia, Espa­nya... És de preveure que no tardi en els temps actuals, de grans viatges, ja que en aquests moments hi ha més d'11.000 avions que creuen el cel permanentment, de mitjana, carregats de passatgers i amb tot el que això comporta. Tot el que es­tà passant, que és relativament nou per a tots nosaltres, ens es­tà donant una lliçó de com po­den anar les properes guerres, que ja no seran de tancs. Actualment hi ha una lluita soterrada de guerra bruta mig encoberta dels EUA contra Xina, les borses mundials en pocs dies enfonsades, i tots nosaltres amb l'ai al cor de què passarà de­mà o les properes setmanes. Soc optimista i espero que amb la calor i alguna de les més de 100 vacunes que s'estan experimentant al món a correcuita sortirem d'aquest problema més psíquic que real, i que està afectant en gran manera la nostra economia, autoestima, el dia a dia, i vides. Les grips assimilables al coronavirus són generalment d'hivern i que les pro­peres setmanes podria fer un tomb espectacular per bé. Ca­len lideratges seriosos dels polítics que manen. I vostès, què creuen, accident o provocat?



A mi no m'agrada veure les platges plenes de plàstics. Una de les raons és perquè amb els plàstics moren animals, els animals es mengen els plàstics pensant que són el seu menjar. La segona raó és perquè els animals s'emboliquen amb els plàstics. I la tercera raó és perquè l'ús dels plàstics i la contaminació no cuiden el medi ambient.

Vuit milions de tones d'es­com­­­braries a l'any arriben a mars i oceans. A Espanya, el 50% dels plàstics que es recullen acaben en abocadors sense ser reciclats. Alguns plàstics a­caben en oceans, a través de l'aigua que surt a través dels a­bo­cadors, a­bo­cadors d'escom­bra­ries, resi­dus abandonats i descàrregues accidentals de vaixells.

Per frenar la contaminació dels plàstics, s'han de prendre mesures, com: anar a comprar amb bosses de roba o de paper, no fer servir coses de plàstic ni envasos...



Les persones que es dediquen a qualsevol branca de l'art han de poder guanyar-se la vida amb la seva feina. Fa uns mesos vaig tenir l'o­por­tunitat de participar en un concert, amb un company, al poble de les Planes d'Hostoles. En vull destacar el següent fet: l'Ajuntament, en comptes de fer pagar una entrada als assistents a l'acte, decidí aplicar el que es diu el mètode de la taquilla inversa, que con­sis­teix a demanar al públic que, un cop acabat l'acte, en faci una valoració i una aportació econòmica que hi vagi d'acord.

Ho vaig trobar molt encertat i interessant, tant perquè les persones no han de pagar una quota excessiva com perquè pot ­ajudar-les a valorar molt més la ­feina dels artistes. Iniciatives com aquestes poden ajudar a propagar la valoració de qual­sevol branca del món de la ­creació.