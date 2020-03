Educació i poder

Lluís XI apreciava les cantates de l'abat de Baigné. Un dia, mentre tots dos conversaven, el rei li va preguntar, al músic, si seria capaç de crear una harmonia amb porcs. L'abat va respondre que sí, tot i que, per això, necessitaria temps i diners i, en última instància, hauria d'encarregar-se personalment del projecte. La cort no s'explicava per què el músic havia acceptat un repte tan arriscat, però l'abat es va posar a treballar de seguida. Per començar, va comprar vuit senglars i 24 porcs. Després, va construir un instrument semblant a un orgue, amb tres teclats. En funció de les notes que toqués, afiladíssimes puntes de metall lligades a uns filferros de coure punxaven els garrins escollits. Vuit animals castrats tenien la veu de soprano; altres tants complien la funció de contralt; vuit més eren tenors; i els senglars eren els baixos. El concert que va donar l'abat de Baigné en presència del monarca va ser un èxit. Va arrencar amb un cànon i es va tancar amb tres motets. Després de l'espectacle, el músic va dir a Lluís XI: «He ensenyat els porcs a cantar en menys d'un mes. En 34 anys, no he pogut fer això mateix amb els reis». I el sobirà el va premiar generosament, pel seu invent i també pel seu valent comentari.