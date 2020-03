Un bon pas enrere

L'Ajuntament de Girona sembla haver fet un lògic pas enrere i permetrà en breu que els autobusos turístics puguin carregar i descarregar els passatgers a prop del Barri Vell. Fa uns mesos va decidir de manera unilateral i sense cap sentit que els busos de visitants no poguessin aturar-se a la zona de La Copa on venien fent-ho habitualment. Va ordenar que els passatgers baixessin a l'estació d'autobusos o a l'exterior del pavelló d'esports de Fontajau i anessin a peu fins al Barri Vell, el principal punt de visita turística que té la ciutat. Durant aquest temps han sortit moltes veus criticant la decisió. Ningú ho veia lògic. No tenia ni cap ni peus fer anar la gent a peu cobrint una distància tan llarga. Sovint eren grups de gent gran i feia autèntica pena veure'ls anar des de Fontajau fins a la Catedral i tornar a peu novament. Penós. Ara almenys sembla que s'ha aplicat el seny i els autobusos podran fer les operacions de càrrega i descàrrega dels passatgers a tocar de la zona del Cul de la Lleona. El que passa és que a l'altra banda és on hi ha els lavabos públics i un punt d'informació, però de ben segur que es trobarà una solució. Si rectificar és de savis, fer aquest pas enrere entra dins de tota la lògica i, si bé encara no és suficient, almenys no demanarem tant de sacrifici als nostres visitants.