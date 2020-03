I si fos un president de la república?

Fa temps que funciona un rum rum. Es tracta de les comissions que cobra el rei emèrit Joan Carles I. Se'n parla i es publica però sempre en diaris de fora. Ja fa molts anys que el New York Times va publicar que la fortuna del Borbó era de 2.000 milions de dòlars. Significaria que era el quart espanyol més ric. D'on ha tret tants diners si el sou de l'actual rei és de només 242.000 euros/any? És fàcil imaginar-ho. Ara ha estat un diari Tribune de Genève que explica en un reportatge que la justícia suïssa té proves que Joan Carles de Borbó tenia 89,7 milions d'euros al banc suís Mirabaud en un compte de la fundació panamenya Lucum al seu nom. No se sap si corresponen a una comissió per l'obra de l'AVE a la Meca o per la compra per part d'Espanya de petroli. Els dies de la crisi de la monarquia de 2014 els diners que quedaven en aquest compte, uns 65 milions, van anar a parar a un compte de la seva amant Corinna Larsen. Larsen va rebre pressions del director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Félix Sanz Roldán, qui va organitzar una operació encoberta en la qual guàrdies armats de l'empresa de seguretat Algiz de Mònaco van ocupar casa seva i el despatx professional. Després d'una reunió amb Roldán va trobar un llibre sobre la mort de Lady Di al seu apartament de Villars. L'endemà va rebre una trucada que li va dir: «Hi ha molts túnels entre Mònaco i Niça». El silenci del seu successor Felip VI aquests dies és eixordador. A més un dels principals implicats, Javier López-Madrid, és company a l'escola los Rosales de Felip de Borbó i amic –compi yogui– de la reina Letícia. Representa l'empresa OHL. Cal recordar que l'H vol dir Huarte, una de les empreses constructores del Valle de los Caídos. També té relacions econòmiques amb Jordi Pujol Ferrusola. A més el problema és que Felipe VI heretarà part d'aquesta fortuna il·legal i corrupta. Què hagués passat si un excap d'Estat en comptes de ser un rei hagués estat un president de la República espanyola? D'entrada el més probable és que el seu successor no fos el seu fill. Hagués convocat una roda de premsa i hagués instat la justícia a intervenir per clarificar la situació i els polítics a fer una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats. A més hagués comminat a comparèixer el seu antecessor en el càrrec. Sabíem que tenia 2.000 milions, ara sabem d'on venen uns cent. No cal ser gaire llestos per saber d'on i com han sortit els altres.

El PP està ple de casos de corrupció i a Aznar cap fiscal ni cap jutge li demanen penes de presó, quan és evident que tota la immensa trama no es podia fer sense el seu concurs. Els jutges encara estan investigant qui era un tal M. Rajoy. No tenen vergonya. La monarquia fa que sota les seves ales quedin impunes les grans trames de corrupció a Espanya. Si de veritat es vol regeneració democràtica cal una república. Hi haurà corrupció, és clar, però no tanta barra ni tanta impunitat. I a més, cada quatre anys podem revocar-lo. Amb l'actual no.