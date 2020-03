Agraïment a l'hospital

de Figueres

Josep Maria Puntunet Viñas Maçanet de Cabrenys

De part de la família de Leonor Viñas Vilà, volem agraïr al personal mèdic i sobretot a l'equip d'infermeria de la planta 1 de l'hospital de Figueres la seva professionalitat, tracte hu­mà i respecte que ens han ofert fins al darrer moment que hem necessitat els seus serveis.

Moltes gràcies a tots!



El sector sanitari ens necessita

Mònica Thomas Badenas

n El tancament d'escoles ha portat al pànic i especialment la bogeria als supermercats. Una situació que mesos enrere es veia molt llunyana i era ignorada, ja que succeïa a la Xina però no ens afectava. El tancament de centres no pot significar quinze dies de vacances, de quedades, de festes a discoteques que resistiran obertes o moviments per la població.

El sector sanitari ens necessita. Xina, un país amb poca tradició demòcrata, ha aconseguit aturar al seu país i reduir-ne els infectats. Aquí, acostumats a fer el que ens dona la gana, anem a fer-ho bé, demostrem que tot i donar-nos llibertat sabem correspondre a la responsabilitat social que se'ns demana. Serem capaços de correspondre'ls?



Sense llaç groc al Liceu de Barcelona

Joan Manel Barceló Sitjes, Joan Albareda Salleras, Josep Frigola Roso, Josep Maria Sureda Vilà, Pilar Vinyet Barnolas membres de l'associació dels Amics de l'Òpera de Girona, algun dels quals abonat al Liceu

Ens hem assabentat amb estupefacció que el passat diumenge, dia 1 de març, els cantaires de l'Orfeó Català van patir pressions per estaments oficials del Liceu per tal que ningú portés cap llaç groc durant la funció que s'oferia. Concretament l'Orfeó Català va ser convidat per enfortir el cor titular del Liceu en la interpretació d'una gran simfonia coral, la núm. 2, Resurecció, de Mahler.

Hem llegit també un «desmentit» oficial del Liceu. Suposem que de la seva direcció, perquè no n'hem vist signatura, que puntualitza, entre altres coses, que la iniciativa venia d'un representant del comitè d'empresa. Com si tal figura tingués competències al respecte! Per cert, tanmateix, no ens consta si el sindicalista ho havia consultat abans als treballadors, ni si estava expressant majoritàriament el parer del col·lectiu de cantaires de la casa.

Entenem que mantenir la neutralitat en un concert al nostre Liceu no és res més que permetre a cadascú portar el llaç del color que vulgui o no portar-ne cap, perquè, tal com ho veiem, pressionar per evitar llaços grocs no és res més que la forma de neutralitat unidireccional que tots coneixem. Havíem vist llaços negres, liles, roses, verds, i també llaços grocs, portats per persones que han actuat en moltes institucions, i també en el Liceu. I ningú havia posat en qüestió, fins ara, la neutralitat de la institució.

En definitiva, els cantaires de l'Orfeó Català que haguessin volgut lluir un llaç groc, i ens consta que n'hi havia, no ho van fer. Algú va cometre alguna incorrecció per provocar aquests fets. El trist resultat ha estat que un Orfeó que porta més d'un segle representant els anhels de reconeixement de la singularitat catalana no va poder expressar una reivindicació que afecta Catalunya. Els cantaires no van poder lluir el llaç groc a Barcelona. I això és gravíssim, perquè l'Orfeó el pot lluir a la pràctica totalitat del món.

Esperem que ens aquest incident s'assumeixi la responsabilitat i que, per part de qui pertoqui, es demanin disculpes.



Va de corones

Jaume Paradeda Pla Riudarenes

Quan jo era adolescent –d'això ja fa uns quants anys– hi havia uns personatges vestits de negre de dalt a baix, amb un petit cercle rapat a la part posterior del cap, que en deien corona. En plena dictadura, aquests personatges eren sagrats. Se'ls rendia homenatge, besant-los la mà i, no tots, però una bona part d'ells abusaven de criatures, amb el pas del temps se'ls hi han anat retirant els privilegis que no es mereixien i entre els que han quedat i ha gent excel·lent, bona gent.

Amb l'altra corona no hem evolucionat i la disbauxa impera per tot arreu, comissions milionàries, evasió de capital, amistats amb dictadors... Com podem admetre que partits com PSOE i Podem, partits que s'autoanomenen d'esquerres, abans de prendre els seus càrrecs se sotmetin a una corona tan desprestigiada? Esteu segurs que sou fidels als vostres votants? Si aboliu les lleis injustes, com la llei mordassa, renoveu la constitució fent-la més justa, demòcrata, i assegureu que ningú es quedi sense sostre, llavors potser sereu creïbles!



Tall del subministrament d'aigua

Victoria Rodríguez Sastre bordils

Quan les autoritats sanitàries a escala mundial recomanen com a principal mesura de prevenció per evitar el contagi per coronavirus rentar-se les mans amb freqüència, l'empresa Proveïments d'Aigua, S.A. (Prodaisa) ha tallat el subministrament d'aigua al meu domicili.

Davant d'aquesta situació i com sigui que el servei és de titu­la­ritat municipal, m'he adreçat a l'Ajuntament de Bordils per demanar el restabliment del subministrament i no m'han donat cap resposta.

Després d'estar 10 dies sense aigua, Prodaisa i l'Ajuntament de Bordils estan posant en risc la salut de la meva família.