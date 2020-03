Tard i malament

Es natural que el coronavirus ens causi por. Es contagia a la velocitat del llamp i el comptador dels casos es multiplica minut a minut, el mateix lapse de temps en què es renova la informació que rebem sense que sapiguem encara com detenir ni quin serà el seu desenllaç. S'acarnissa en els més fràgils i no tenim antídot per lliurar-nos-en. Ens preocupen especialment els avis, els nostres familiars o amics que comporten altres patologies que converteixen el seu sistema immunològic en una trinxera. Tots estem exposats a l'ona expansiva d'una simple expectoració a l'autobús, a la cua de supermercat o a l'oficina; tots podem allotjar la bestiola i transmetre-la en regalar un gest tan càlid i afectuós com una abraçada o un petó. El contacte físic, la proximitat corporal que caracteritza els éssers vius és el punt de partida de qualsevol malaltia infecciosa i sabem quin és el mecanisme pel qual s'expandeix.

Una grip comuna té un potencial semblant i conseqüències similars, però ja no atura un país perquè per a ella existeix una vacuna, com n'hi ha per al xarampió (que per aquest costat del món és innocu i no obstant això, paradoxes de la vida, acaba de matar més de sis mil nens a l'Àfrica). La vacuna és la diferència, i també la raó per la qual el nou virus no hi entén de Producte Interior Brut, de valors borsaris o de dividends empresarials, no diferencia rics de pobres, i si s'ha colat en la nostra normalitat és perquè probablement des del principi hem subestimat la seva capacitat de propagació, que és molt alta en un planeta tan interconnectat, i les farmacèutiques estaran ara fent comptes per disputar-se la patent de la seva preventiu.

La gent corrent –alguns– ha començat a acaparar provisions per si els toca fer quarantena; com seran d'«impulsives» les compres dels clients de Mercadona els últims dies que la mateixa firma de supermercats els ha demanat que frenin el seu impuls. Mentrestant el sistema treu números del que li costarà la paràlisi de l'economia. Es cancel·len congressos, misses i els tornejos de futbol en els quals s'hauran dipositat suculentes primes i contractes milionaris de publicitat. Se suspenen serveis aeris, s'anul·len places d'hotel, es clausuren temporalment les Corts i els col·legis envien els seus alumnes a casa.

La vida s'atura i el normal és que espanti tanta distopia sobrevinguda, quan a l'inici ens van dir que Wuhan quedava a més de sis graus de separació. Per què no es van preparar llavors les corresponents contingències? La nova versió dels fets arriba tard i malament. Sembla ingenu seguir suggerint calma, pretendre que creguem que la situació està sota control, quan alguns empresaris ja estan demanant que el Govern els faciliti els acomiadaments (de nou, en situacions de desesperació ni a l'oportunitat d'or per reclamar reformes laborals). Només des que a Europa els habitants han començat a caure com mosques Brussel·les s'ha posat a exigir coordinació i accions «agressives» per contenir els contagis. Ho fonamenta en una qüestió de salut pública, però a tots se'ns passa pel cap que les mesures preventives han anat a deshora i que el que ara precipita tant pla de xoc és la constatació que, en realitat, la veritable epidèmia no és el virus sinó la por.