Els balcans sempre en erupció

Quan comença un temps de guaret, de confinament, no hi ha res millor que tornar als llocs on hom ha viscut intensament la vida. En el meu cas, els Balcans occidentals sempre han estat un lloc especial que m'ha ajudat a entendre les múltiples terres de frontera entre religions, imperis i formes culturals. La meva evasió de les últimes hores ha estat descobrir aquesta batalla de poder i religió entre dues velles nacions. Convé recordar que Montenegro va ser l'únic tros de terra dels Balcans que mai va ser dominat del tot per l'Imperi Otomà. Gent de caràcter.

«Estem preparats per morir per la nostra església i això és el que estem demostrant aquesta nit». Aquesta provocadora declaració va ser pronunciada per Andrija Mandic, el líder de l'oposició al Parlament montenegrí, en vigílies de la recent aprovació d'una controvertida llei sobre propietat religiosa al país. Aquesta llei estipula que l'Església Ortodoxa Sèrbia (SOC), la institució religiosa més gran de Montenegro, ha de ser capaç de demostrar que el títol de propietat de les instal·lacions que posseeix actualment són anteriors a l'any 1918, data de la independència montenegrina. Ha de demostrar aquests títols de propietat o sinó seran confiscades pel Govern montenegrí.

La declaració aparentment hiperbòlica de Mandic va ser acompanyada per una acció contundent. En la nit de la votació, Mandic i els legisladors del seu bloc polític proserbi Front Democràtic (DF) van llançar petards i gasos lacrimògens als seus col·legues mentre es realitzava la votació i van intentar destruir els micròfons que es feien servir durant el Ple. Aquest incident va acabar amb la detenció de 22 persones, inclosos Mandic i altres 17 membres del parlament de les files del DF. Els Balcans occidentals tenen aquestes periòdiques erupcions polítiques.

Els dramàtics esdeveniments que van envoltar l'aprovació d'aquesta llei van prefigurar la gran quantitat de protestes, moltes d'elles organitzades i dirigides pel clergat ortodox serbi, que es van viure en els carrers de la petita i singular república. Des de l'aprovació de la llei a finals de desembre, desenes de milers de partidaris del SOC s'han reunit almenys dues vegades per setmana a tot Montenegro per manifestar-se en contra de la llei. El fet que tanta gent hagi sortit als carrers en suport de SOC no és poca cosa, atès que Montenegro és un país petit amb una població de poc menys de 630.000.

A primer cop d'ull, la política de l'oposició a aquesta llei sembla frontal i clara, però és més complicat. El DF com a bloc polític està compost per quatre partits, tres dels quals són partits dominats pels serbis que advoquen pel la reintegració de Sèrbia i Montenegro i treballen activament per desgastar l'Estat montenegrí. Els interessos de l'Església Ortodoxa Sèrbia són més evidents: lluitar per tots els mitjans per retenir propietats i de retruc feligresos i influència.

No obstant això, les coses es tornen més complicades quan s'intenta comprendre les motivacions de grups organitzats i el paper del govern serbi en aquesta crisi. Els mitjans de comunicació estatals serbis han estat promovent activament una narrativa que afirma que la població sèrbia de Montenegro està sent atacada i discriminada. Aquesta narrativa ha estat adoptada per molts nacionalistes serbis, exemplificada per la crema de la bandera montenegrina durant un atac a l'ambaixada del país a Belgrad.

El paper de l'Església Ortodoxa

Aquest incident és un dels diversos exemples de nacionalistes serbis als Balcans que adopten la causa de l'Església Ortodoxa Sèrbia contra l'estat montenegrí. Milorad Dodik, el membre serbi-bosnià del la tríada presidencial de Bòsnia (Bòsnia té tres copresidents, un per cada nacionalitat) i un àvid secessionista serbi, va declarar que sense el SOC «no hi ha llibertat per al poble serbi». Dodik va anar tan lluny com per bloquejar una visita d'Estat a Bòsnia del president montenegrí Milo Dukanovik. És clar que aquest assumpte no es tracta únicament de religió, sinó que també s'ha convertit en un problema indirecte per a un conflicte cultural i geopolític més ampli.

Els estrets lligams entre el SOC i el govern serbi proporcionen el caldo de cultiu per a la intervenció. En una recent entrevista amb el president serbi, Aleksandar Vucic, el patriarca ortodox serbi Irinej va dir que «l'església s'ocupa dels seus assumptes i de l'Estat també. En la nostra història, sempre ha estat millor quan la simfonia regnava entre l'Estat i l'Església». També va continuar dient que l'església té una «comprensió total» de les necessitats de l'Estat i que molts dels problemes de l'Església estan «resolts per l'Estat».

La preocupació del SOC sobre la llei de propietat religiosa de Montenegro no és només que pot perdre la propietat, sinó també que si el govern montenegrí confisca la propietat del SOC, llavors li donarà aquesta propietat al rival eclesiàstic del SOC, l'Església Ortodoxa Montenegrina (MOC). El MOC es va establir el 1993 i reprodueix el SOC en gairebé tots els sentits, excepte pel fet que la comunitat cristiana ortodoxa en general no el reconeix. Aquest nacionalisme religiós com a eina de confrontació d'Estats té un paral·lelisme quasi idèntic en les esglésies ortodoxes nacionals d'Ucraïna i de Rússia.

Malgrat aquest no reconeixement, el SOC veu al MOC com un desafiament directe a la seva autoritat. Les dades més recents indiquen que una mica més del 70 per cent de la població de Montenegro s'identifica com a cristiana ortodoxa, amb aproximadament dos terços identificats amb el SOC i la resta amb el MOC. Irinej ha deixat en clar els sentiments de l'església sèrbia sobre la seva contrapart montenegrina, havent anat tan lluny com per anomenar-la «una para sinagoga o una secta desproveïda de la gràcia divina». Solen acabar a cops de puny.