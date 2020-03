El mal serà atribuït

Quan estudiava història em va quedar gravat: la mnemotècnica popular va batejar l'any 1333 amb el nom de Lo mal any primer. Aquell any la collita de blat va ser un desastre, el començament d'una sèrie de sotracs que van aturar l'expansió de la Corona d'Aragó. Un reguitzell de males anyades que van coincidir amb grans epidèmies. L'escassetat i la pesta negra van eliminar, segons la majoria de càlculs, la cinquena part de la població del Principat de Catalunya. Generacions senceres van quedar tocades de mort. Alguna ciutat va arribar a perdre el 60% dels habitants.

A l'edat mitjana sovint es pensava que la pesta negra la traginaven els gats. Se'n van exterminar molts i de retruc va multiplicar-se el nombre de rates. Alhora, perquè som en una època diguem-ne supersticiosa, molts dels afectats atribuïen la plaga a la Ira Dei (ira de Déu), un càstig diví. Es van fer processons de més de 100.000 persones angoixades per la fi del món. Angoixades i antisemites, ja que es va acusar els jueus de l'enverinament de pous i fonts, sense parar atenció al fet que els jueus també patien la malaltia i en morien a cabassos. Es van cremar els calls de Barcelona, de Tàrrega. La histèria col·lectiva i la pólvora de la conspiració.

Han passat els segles i les pandèmies continuen traient el nas en aquesta vall de misèries que és la vida a la Terra. Les vaques bojes, la SIDA, alguns no han deixat passar cap ocasió per atribuir cada plaga a un col·lectiu determinat o a un pla ocult digne d'Els protocols dels savis de Sió, ja saben, una de les fake news més nocives i tenebroses de la història de la humanitat –va servir per justificar l'Holocaust.

Joan Tusquets (sacerdot i pedagog català, preceptor de Carmen Franco Polo i amic íntim del dictador) va editar i publicar Els protocols l'any 1932 en castellà. Van tenir un gran èxit entre els analfabets i van ajudar a fressar un camí negre, aquell que posa jueus, maçons, catalanistes, republicans, comunistes i anarquistes a la saca dels portadors de tots els mals. Durant la guerra civil, Tusquets va fundar Ediciones Antisectarias a Burgos. Des d'allí va contribuir a la fòbia anticatalanista que avui encara nia a l'os pedrer de l'espanyol inframental.

Acabada la guerra, Ediciones Antisectarias passa a dir-se Lumen i continua publicant pamflets paranoides i teories de la conspiració. Vint anys després, Joan Tusquets regala Lumen al seu germà Magí, pare d'Esther Tusquets, que es convertiria en una dels editors més poderosos del món. Lumen va deixar de publicar gasòfia sectària, però una part d'Espanya encara creu que els homosexuals es van inventar la SIDA i que les dones es van fer feministes, tots dos per acabar amb el mascle ibèric, o que els immigrats ens roben i els xinesos porten el coronavirus expressament. Alguns voldrien que cada any fos Lo mal any primer.