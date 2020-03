Mesures d'excepció contra el covid-19

El Govern espanyol va aprovar ahir la declaració de l'estat d'alarma per mirar de fer front a l'epidèmia de coronavirus, que ha provocat una situació d'emergència sanitària d'un abast que ara mateix no es pot preveure i contra la qual només es pot lluitar des de la màxima responsabilitat i prudència de la ciutadania, la determinació i col·laboració dels responsables polítics, i l'esforç i la dedicació dels serveis mèdics. És la primera vegada en la història de la democràcia que l'executiu recorre a aquesta declaració, que l'habilita per adoptar mesures excepcionals com algunes de les que va anunciar ahir Pedro Sánchez en una compareixença que es va fer esperar força: durant quinze dies, el Govern central passa a controlar els serveis sanitaris i policials de tot Espanya (inclosos els transferits a comunitats autònomes), es restringeix la circulació per carrers i carreteres a motius molt concrets (laborals, adquisició d'aliments, cura de persones...), s'ordena el tancament de la majoria de comerços (amb excepcions peculiars, com la de les perruqueries...), es mobilitza l'Exèrcit... «Són mesures dràstiques i que tindran conseqüències», va admetre el mateix Sánchez, que també va anunciar que l'executiu prepara mesures per mirar de pal·liar l'impacte que tot plegat tindrà en l'economia, un impacte que a hores d'ara es fa difícil de calcular però que és fàcil imaginar que serà enorme.

Mentre el Govern es reunia per adoptar aquestes decisions, les xifres anunciaven que el nombre de contagiats pel coronavirus a Espanya s'acosta als 6.000 (1.500 més que el dia anterior) i que les víctimes mortals ja són prop de 200. Unes dades que evidencien la magnitud d'una emergència sanitària contra la qual fa la impressió que s'està actuant sempre tard i a remolc, sense un pla clar i definit. En aquest sentit, mentre es demana responsabilitat a la ciutadania i se la commina a quedar-se a casa (i sembla que la ciutadania compleix), els dirigents polítics s'embranquen en picabaralles de baixa volada amb el protagonisme d'uns i d'altres com a teló de fons; va passar ahir en el Consell de Ministres per les discrepàncies entre PSOE i Podem, va passar en la compareixença d'ahir a la tarda de representants del Govern català, passa en comentaris que proliferen a les xarxes socials... En uns moments en què el que cal és la màxima col·laboració per aconseguir que la ciutadania assumeixi la situació d'emergència i per garantir que els serveis sanitaris disposin de tots els recursos necessaris per fer front a l'epidèmia, tots aquests enfrontaments són sobrers. Ja hi haurà temps per als retrets partidistes, ara la prioritat és la salut pública.