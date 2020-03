Representen una força emergent. Es manifesten a milers però no fan por. Cada avenç respecte de la igualtat és un escaló que canvia una mica l'statu quo. Es veu el feminisme com una mena de ràbia o de venjança de les dones en contra dels homes. Se les qualifica de feminazis. L'extrema dreta espanyola sura i s'apodera de les institucions. El feminisme és una idea revolucionària que la dreta vol apaivagar. Salten dones com Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, XIII marquesa de Casa Fuerte ?currículum important?, que diu que ningú no li ha de dir res perquè és una feminista amazònica i es rabeja en contra del moviment –els pobres manipulats. Veu el món d'una manera aristocràtica. És una dona, batejada per Aznar, que representa l'ala més retrògrada de l'Espanya resclosida. El feminisme defensa els drets humans i la vida quotidiana: no ser víctimes. Són gent que va en contra de la Llei Mordassa i tot allò que representi repressió, com l'Església catòlica. Diuen que «els nostres cossos no són mercaderia» i afirmen que cadascú ha de ser amo del seu cos. Advoquen a favor de les dones migrants i, sobretot, de les que estan embarrassades –la vida. Lluiten, al capdavall, per l'Europa que no és. Un lloc en el qual qualsevol persona ha d'estar emparada. Dones joves i velles que van en contra d'actituds que les menystenen. Una força impressionant, gent conscienciada que si s'ajuntessin en un partit polític canviarien moltes coses. Potser no és bona idea. Com a exemple: mentre a altres llocs hi havien partits ecologistes, aquí el concepte se'l van menjar els comunistes i la dreta. L'ecologisme va anar pel pedregar. Al feminisme li pot passar el mateix, que els partits oficials acabin devorant la força de les dones.