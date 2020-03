La unitat és imprescindible

Davant els darrers esdeveniments provocats pel coronavirus és imprescindible la unitat d'acció des de tots els punts de vista. Fa pocs dies ningú no es podia pensar que el país es paralitzaria en una de les crisis més importants d'aquests darrers segles.

De ben segur que no ens imaginàvem ni de bon tros això que ens toca viure i menys que milers de persones s'infectarien. Ja al desembre arribaven de la Xina i els primers símptomes de preocupació, però els governants no hi donaren importància. Des de l'inici s'han pogut cometre errors evidents com les manifestacions del diumenge 8 de març. Però ara no és el moment ni de discrepàncies ni de retrets. Hi haurà temps més endavant per tal de fer les valoracions que calguin.

Però avui han estat més d'un els comentaristes que no estalvien esforços en les crítiques. Fins i tot alguns han afirmat que estem davant del pitjor moment amb el pitjor govern.

Això ara no toca. No ens porta enlloc. Ni porten enlloc les discussions en el consell de ministres entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. Els ciutadans ja estem prou preocupats i espantats com per assistir a aquestes escenes pròpies d'un vodevil.

Per sort al davant del Ministeri de Sanitat tenim un home seriós i de rigor contrastat com Salvador Illa, perquè segons quins socialistes o podemites fan més por que una pedregada.

Tanmateix aquesta unitat d'acció demana també l'aportació de Pablo Casado, que al llarg d'aquestes hores s'ha moderat una mica davant les pressions de l'alcalde de Madrid.

Tant de bo que les discrepàncies siguin mínimes i que tothom –govern, autonomies, ajuntaments...– vagi a l'una. Sense por, sense discussions, sense estalviar esforços, però cercant acords, coordinació i complicitats perquè el virus no coneix partits, ni territoris ni ideologies. Ataca universalment.

I en aquest sentit cal fer un agraïment a totes aquelles persones que combaten la malaltia i que fan els possibles perquè el país continuï funcionant encara que sigui amb limitacions i restriccions.

Metges, investigadors, personal sanitari en general fan una tasca impressionant. Dediquen molts esforços en favor de la societat. I al costat d'ells, professionals de tota mena que ajuden al desenvolupament i a la normalitat.

I els ciutadans estan donant una lliçó de civisme. No és fàcil entendre les mesures que ha aplicat el govern, però són tan necessàries com imprescindibles.

Tant de bo avui Pedro Sánchez anunciï mesures que vagin dirigides al sector econòmic. Aquesta crisi perjudicarà un munt de treballadors i empresaris. Petits negocis difícilment resistiran i algunes indústries sense massa musculatura se'n faran la pell. Guanyar el coronavirus és una tasca complicada. Estem en una fase en què el nombre d'infectats continuarà creixent, per la qual cosa es preveu que la problemàtica s'allargui una colla de setmanes o fins i tot mesos.

És per això que cal aquesta unitat d'acció que com a societat ens farà més forts en un futur. Almenys ho volem creure així. Pot ser que perdem algun amic o conegut al llarg d'aquest combat, perquè la pandèmia no serà curta. Però com més solidaritat, més comprensió, més estimació ens dispensem, la tragèdia pot ser més lleu.