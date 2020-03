Els subministraments de les proves per detectar el coronavirus s'esgoten per tot arreu. Els departaments de Salut volen augmentar-les però manquen de mitjans. No va ser fins dilluns passat que es va declarar la situació extraordinària. A ulls de molts especialistes, s'ha tardat massa a reaccionar. Un desastre de gestió? a Suïssa. Tot el que he descrit anteriorment no fa referència a Espanya, que també és el cas. Ho he llegit a la Tribune de Gèneve i parla de la situació del coronavirus a Suïssa; un país que gairebé tots tenim per seriós, ordenat i civilitzat.



Amb una població similar a la de Catalunya, ja van pels 6.186 casos positius. Al cantó del Vaud (la capital és Lausana) i al del Ticino, frontera amb Itàlia, la mitjana per cada 100.000 habitats és semblant a la de Madrid. Malgrat tot, les mesures adoptades són inferiors a les d'Espanya. No hi ha confinament general, i divendres encara no sabien què fer amb els suïssos que volien anar el cap de setmana a les seves segones residències. No s'ha confinat la gent a casa seva; s'ha recomanat. Un dels principals experts de Suïssa en malalties infeccioses declarava dijous: «No tancarem les persones a les seves llars com a la Xina. Seria difícil». Una de les decisions adoptades pel Consell Federal de Suïssa, el paradís escollit per Marta Rovira i Anna Gabriel, ha sigut mobilitzar més de 8.000 militars. Igual que Itàlia. El diari francès Le Figaro obria la portada de divendres clamant per la penúria de les mascaretes a la República francesa.



Aquest és el panorama a la vella Europa. Efectivament, la gestió ha sigut un desastre general. Ha agafat tothom desprevingut, i encara en desconeixem les conseqüències. La Xina i Corea del Sud, pel que sembla, han reaccionat millor. Són dos models polítics diferents. Una és una dictadura capitalista i l'altra, una democràcia. Els uneix la cultura oriental. No són pocs els que, amb el Covid-19 com a punt final, veuen un traspàs en l'hegemonia mundial: els països occidentals, capdavanters durant el segle XXI, cedeixen el testimoni als emergents de l'Orient.



És clar que potser el gran error del món ha sigut no confiar el lideratge de la lluita contra el coronavirus a Torra, Buch, Budó, Vergés, i la resta de la seva tropa, TV3 inclosa. Vés a saber.