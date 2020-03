Diari d'un confinat

Segueixo les instruccions d'en Pedro Sánchez per més improvisades i incomplertes que siguin. No em fio del vicari Torra i del seu governet. Em confino a l'Empordà. La meva edat m'hi obliga i la meva condició de jubilat m'ho facilita. Així que canvio el format habitual d'aquesta col·laboració. Lli prenc en préstec al company i amic Ramon Iglesies, tot un luxe tenir-lo en aquestes pàgines. I dic:



I.- Dissabte, 14/03/2020. El president Sánchez pren el comandament únic de la batalla contra el Covid-19. Arriba tard, però sorgeix l'esperança que ho faci bé entre tants taifes i ínsulas baratarias en què s'ha subdividit Espanya. En Torra i els seus, sempre tan pagerols, protesten per un suposat robatori competencial. No n'hi ha, de recentralització, com deixa dit el catedràtic Albert Arbós, que ho és de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona, en article publicat a El Periódico. Hi ha necessitat peremptòria d'acabar amb els capricis publicitaris de tants presidents i consellers de Sanitat que no tenen ni puta idea del que es porten entre mans. Sense un comandament únic ?el general de quatre estrelles Eisenhower?, el món sencer no s'hagués pogut salvar de Hitler.



II.- Diumenge, 15/03/2020. Els mitjans de comunicació seriosos es posen les piles al servei d'una causa noble: donar informació veraç de manera constant sobre una pandèmia global. Diari de Girona, en la seva editorial, ho justificava posant de relleu l'emergència sanitària a la qual havíem arribat. Afirmava que tots els confrontaments polítics eren sobrers. I tant! El president Sánchez se'ns adreça en to didàctic i majestàtic. Gran discurs. Em pregunto on és Felip VI i m'interrogo sobre la seva absència en un moment tan delicat com aquest. A la tarda, parlo ?via WhatsApp? amb el nostre director, Jordi Xargayó. M'assabento que estaven fent l'edició de demà des de casa estant. Teletreball. El món ha canviat, però el vicari Torra s'ha quedat entre el segle XVII i el XIX. Porta retard. És l'únic cap d'autonomia que no ha donat suport a Pedro Sánchez. «El sofrent i queixós president no té res a oferir, res a pactar, res a governar, sinó la permanent exhibició d'opressió i postració entre l'adoració als tristos laments del culte victimista», havia deixat escrit l'amic Lluís Bassets a El País abans que Torra ens fes una nova «torrada».



III.- Dilluns, 16/03/2020. Tinc/tenim resposta al meu qüestionament d'ahir. Per si no en fèiem prou amb el coronavirus, ara tenim crisi mastodòntica ?i mai millor dit? instal·lada a la Monarquia. Ni La Vanguardia l'amaga. Sempre vaig creure que si un dia arribava la Tercera República ho faria per la dreta. Ha esclatat l'artefacte de nom Joan Carles I i de cognom «bragueta». Era «la bomba», quina possessió s'atorgà a Mario Conde i a Pedro J. Ramírez en moments successius. No ho sé, però recordem: Conde a la presó i Banesto a fer punyetes, mentre que Ramírez i el seu corsé de submís trans varen anar a parar a un vídeo que en viral es convertí. Felip VI es troba penjant d'un fil. No sé de quin, però d'un fil. Com diria parsimoniosament el prudent i reservat Sabino Fernández Campos, cap que fou de la Casa Reial, « la Corona está en situación de riesgo alto, ciertamente». Doncs això.



IV.- Dimarts, 17/03/2020. Igualada fa figa. Vaig escoltar per Catalunya Ràdio el seu alcalde, Marc Castells (JxCat), carregant dur contra el Govern de la Generalitat. La consellera de Sanitat, Alba Vergés (ERC), és filla i veïna de la ciutat. En Castells no va tenir ni una paraula de commiseració. D'inútil cap amunt va tractar el Govern Torra. Va buidar el pap. L'endemà, a Can Basté, va fer una crida a metges, infermers i personal sanitari en general, de vacances o retirats, per tal d'omplir de professionals l'hospital que mal gestionen en Torra i la tal Vergés. Estava abandonat de la ma de Déu. Fet un fàstic. L'aïllament de la capital de l'Anoia i d'altres poblacions limítrofes ha estat un fracàs malgrat la permanent vigilància i control dels Mossos d'Esquadra. Se'ls ha escapat un grapat de gent de tots els indrets confinats i apareixen nous casos de coronavirus per les rodalies. Mentre la Vergés surt per la televisió amb cara d'espantada i d'haver plorat, el responsable d'Interior, en Buch, no vol l'Exèrcit patrullant per Catalunya. Diu bajanades, com sempre, fins arribar a afirmar que el veritable exèrcit de Catalunya són els Mossos. Doncs anem bé en el comparatiu. Un dia d'aquests criden a files els panchovillas del coronel Macià.



V.- Dimecres, 18/03/2020. Pau, ordre i entesa en un Congrés dels Diputats pràcticament buit. Es comprova que Pedro Sánchez ve reunint-se setmanalment amb els portaveus parlamentaris. Fa bé. Espinosa de los Monteros (Vox), a més de recordar que el seu grup va ser el primer a cridar l'atenció sobre el coronavirus i de fer-ho prepositivament, deixa dit que cal retornar a la «humanització de la política». Ben cert. És immoral el tipus de dialèctica parlamentària ?insultant, sense aportar res, venjativa? que es du a Madrid. Encara més indecent ho és que els mitjans de comunicació de la dreta els ovacionin i els encoratgin. Nul senderi. Felip VI surt a la tele. Acaba fet «un crist», expressió castellana que recull el filòleg Juan Gil a la seva obra La pintan calva. Casserolades arreu d'Espanya. Ni oportú en el temps ni afortunat en el contingut. En el seu blog, l'amic Lluís Foix, persona assenyada, el posa a parir de manera raonada i raonable. Què menys! Felip hauria de fer neteja en el seu equip de la Casa Reial. Estan desfasats.



VI.- Dijous,19/03/2020. Si el president Pujol va posar de moda l'exitós i pedagògic eslògan que deia allò de «la feina ben feta no té fronteres», el vicari Torra no para de posar foc a l'odi cap a Catalunya amb la seva insistència d'aïllar-nos de la resta d'Espanya. El pitjor de tot és que no té vergonya: els metges, infermeres i resta de personal sanitari no estan degudament equipats per combatre el coronavirus trobant-se en la primera línia de les trinxeres, tampoc els Bombers, els Mossos encara menys i els funcionaris de tota mena van a cara descoberta. Ara diu no sé què de l'abandonament de Catalunya per part de l'Estat. Passa una i mil vegades el rosari de greuges inventats.. Aquest tipus, ni engabiat a la Casa dels Canonges, hi toca. Se li ha anat l'olla. En Carlos Alsina, Onda Cero, li ha dit de tot menys guapo. Merescudament.



VII.- Divendres, 20/03/2020. Diari de Girona ens segueix informant sobre els carallots que incompleixen les ordres de confinament i d'altres que en el BOE es troben. Aquí només hi ha «solidaritat de boquilla», per quedar bé. A l'hora de la veritat molts són els que es comporten com animals irracionals. He dit irracionals? Sí. El presumptuós homo sapiens es va coronar rei del regne animal. Va ser el seu primer acte contra natura en faltar-li un polsim d'humilitat. Quan sortim de la pandèmia, haurem après moltes lliçons. La primera, que hem viscut massa bé; la segona, que l'home i la dona es repensarà a fons sobre la seva pròpia transcendència, és a dir, què i qui hi ha més enllà de la mort. I d'altres, que ens farà ser menys imbècil i menys creguts. Es troba a la Bíblia: «Si un membre pateix, tots pateixen amb ell» (1 Cor.,12-16). Però ara i aquí, el hasthag #QuedatACasa s'ha enfonsat atès que la nostra societat és decadent.