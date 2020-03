Sánchez recepta «fer un  Rajoy»

No sabem què faria el parsimoniós Mariano Rajoy si fos president del Govern en epidèmia de coronavirus, però els tertulians de dreta, que tant van lloar com administrava els seus temps, es queixen del quietisme de Pedro Sánchez des de la setmana passada.



La recepta de Sánchez ?emparat en el criteri dels experts sanitaris que volen, sobretot, salvar el sistema de salut? és que cada espanyol «faci un Rajoy»: que no es mogui, que s'allunyi dos metres en conversa per evitar les gotícules de saliva (en la qual cosa Rajoy era un Rambo) i que esperi que passi tot.



Camilo José Cela, un altre gallec il·lustre i de dretes, va encunyar «el que resisteix, guanya» i Rajoy ho va aplicar fins que va perdre, no per falta de resistència sinó perquè Sánchez va contraprogramar el seu quietisme amb hiperactivitat.



Importa resistir: ens governa l'autor de Manual de resistència, publicat just després de canviar el matalàs de La Moncloa i hidratar-se políticament amb Aquarius. El títol s'ha tornat postmonitori, com sempre, perquè les premonicions se solen descobrir després.



Ara Sánchez podria signar un oportunista Manual de residència, útil per a nosaltres i per a ell, que no va parar fins residir a La Moncloa, que va arribar al poder en condicions de «només la punteta» i té ara més concentració de comandament que cap altre president espanyol en 40 anys de descentralització. En això, amb l'exèrcit, Sánchez és el comandant que va arribar i va fer parar i pren decisions inèdites i segueix instruccions que venen en xinès. D'aquí la cara de «s'ha acabat la diversió». Si li agradava el poder, aquest tipus amb sort en té doble ració.