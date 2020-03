Demanar en temps de mort

La delegació catalana de l'Associació Nacional del Rifle (ANC), alguns diputats i la mateixa consellera Teresa Jordà, estan aprofitant que ara tenen encara menys feina que de costum per recordar als catalans que les caixes de resistència no s'omplen soles, i que a veure si continuen desembutxacant. Hi ha catalans que no tenen clares les prioritats, i en temps de coronavirus donen més importància a la seva pròpia vida i a la dels seus fills, o a minúcies com el seu lloc de feina, que a seguir donant diners als polítics catalans. Tal actitud és de botiflers, amb pandèmia o sense pandèmia els polítics fugats han de viure regaladament i tenir la butxaca assegurada, sempre a costa dels treballadors catalans. Segur que l'ANC té un llistat de desafectes al règim –a l'ANC li encanta fer llistats, de fet no serveix per res més que per fer llistats– que egoistament prefereixen el benestar de la seva família al del Vivales. L'amenaça de la malaltia, de la mort o de perdre la feina no és excusa, els catalans de veritat posen per davant de la seva supervivència la de l'ANC i la de tothom qui la seva presidenta Paluzié consideri digne de sobreviure.

Hi ha hagut veus crítiques contra aquests actes petitoris enmig d'una situació com la que vivim, però és precisament ara que calen campanyes així, no sigui que els catalans oblidin que han vingut a la vida a procurar pel benestar dels que manen. Un està pensant només que li donin hora a l'hospital perquè aquesta febre i aquesta tos no són normals, i oblida que hi ha polítics que cobren cinc vegades el seu sou que necessiten els seus diners. Ja diuen els pobres del carrer que trist és demanar, però pitjor és robar, i tractant-se dels polítics catalans, agraïts podem estar si aquesta vegada es conformen a demanar. Ja procurarà després l'ANC fer el repartiment on correspongui, suposo que amb cobrament del servei prestat, que una cosa és ser patriotes i l'altra, treballar gratis.

Un poble com el català, que es va enriquir en la Gran Guerra comerciant sense escrúpols amb un bàndol i l'altre, ha de poder aprofitar aquest temps de mort per omplir les butxaques dels patriotes. Que sàpiga la gent que abans de la seva salut, de la seva vida i de la seva família, hi ha el país, l'ANC i les butxaques dels líders d'ambdós.