Resistir el confinament

El confinament domiciliari decretat en l'estat d'alarma és, de fet, un aïllament domèstic per intentar evitar la propagació del Covid-19. L'ordre de l'autoritat competent obliga tothom a quedar-se a casa en quarantena, excepte algunes sortides per realitzar determinades activitats.

En una conjuntura que crea ansietat, angoixa i desesperació, cal una guia breu que ajudi a passar el tràngol i que allunyi el malson quotidià. Sense ànim de ser exhaustius, s'exposen les indicacions següents:

1. Si viviu en parella, no dubteu a practicar sexe perquè, tot i la quaresma, el dejuni i l'abstinència carnal estan renyits amb la necessitat d'alliberar endorfines.

2. Si esteu acompanyats de fills i avis, armeu-vos de paciència per evitar crits, histèries i mala llet que contribuirien a enrarir l'ambient.

3. Si heu implantat mesures profilàctiques, compte amb les rentades de mans massa sovint perquè les pells delicades poden patir èczemes molestos.

4. Si patiu la síndrome d'acaparar paper higiènic, un símbol consumista, cal recordar que serveix per eixugar-se el cul. Vaja, que no és cap tresor.

5. Si en algun moment teniu tos seca, esternuts o febre, truqueu als telèfons que sempre comuniquen i tot seguit cames ajudeu-me per posar-vos en mans dels facultatius.

6. Si voleu preservar la higiene mental, no visioneu ni escolteu noticiaris i tertúlies de ràdios i televisions. Atenció a les emissions sectàries de TV3 i el 3/24, que poden perjudicar seriosament la salut. No convé afartar-se de sèries i pel·lícules, sinó fer-ne un consum responsable.

7. Si engegueu l'ordinador, no navegueu pels diaris digitals dedicats a un seguiment exhaustiu de la pandèmia. Limiteu-vos a consultar el saldo, sempre minvant, del compte corrent bancari. No val la pena esbrinar el significat d'acrònims com SARS o MERS. Tampoc cal buscar prospectes sobre ibuprofèn, paracetamol, codeïna o altres medicaments.

8. Si sou aficionats a la lectura aprofiteu per gaudir del Vestit gris d' Andrea Camilleri, L'aniversari d' Imma Monsó i El llibre de les proves de John Banville. També és recomanable La pesta d' Albert Camus.

9. Si sou addictes al mòbil, limiteu el seu ús a parlar amb familiars i amics. No us pengeu en Facebook, WhatsApps, Twitter, Instagram et altri per riure els acudits enginyosos i aplaudir els vídeos genials. Estigueu atents per rebutjar els missatges que emparin mentides, odi o menyspreu.

10. Si aneu a la farmàcia no busqueu mascaretes, envasos de gel hidroalcohòlic o guants de làtex perquè estan en mans de desaprensius i temorencs.

En resum, l'aïllament físic s'hauria de complementar amb l'aïllament mental.

I si, malgrat tot, la malaltia ens enganxa, cor fort per afrontar-la.