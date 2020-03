Competició de traineres

Sortirem de la crisi del coronavirus «remant tots en la mateixa direcció», segons el Rei i gairebé tots els partits. Ningú dirà a la pandèmia: «Estem en una emergència de salut pública, vinga a remar i campi qui pugui». Les metàfores les carrega el diable. Aquesta de la trainera, també, tot i deixar a part que s'ha de remar en el mateix sentit, ja que la direcció és la mateixa per davant que per darrere. Com a metàfora nàutica adverteix que el seu risc és l'enfonsament, que pot afectar el govern de pacte, l'oposició polar, la sanitat i la societat.

Les traineres, embarcacions allargades i amb una filera de rems, van passar d'instrument de treball a material esportiu. Van començar sent pesqueres, arrossegant la «teranyina» (una xarxa molt espessa per capturar anxova i sardina) i, rebutjades per alternatives millors, es van estilitzar per a la regata esportiva. Ningú ho reconeixerà, però el Govern rema per pescar (perquè és el seu deure i la seva capacitat) i no enfonsar-se i els altres partits, per competir. Tots remen en la mateixa direcció, però en diferents embarcacions i el màxim que poden fer és respectar les regles de la competició. On més es nota la competició, restringides les competències per l'estat d'alarma, és en les autonomies, sobretot en els nacionalismes forts: Catalunya, País Basc, (les mig Espanyes) i Madrid (aquesta altra Espanya, aquest model econòmic liberal i banderer de què és també la capital).

L'emergència durarà massa perquè es compleixi l'altre tòpic en què també coincideixen, de moment, fins en la seva construcció gramatical arcaica, govern i oposició: «Temps hi haurà per a les crítiques i per fer política». Aquest temps ja està sent, perquè tot va molt ràpid... però va per ordre.