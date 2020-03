Les dades del coronavirus

La revista Science publicava fa uns dies un estudi de l'Imperial College London i la Columbia University segons el qual el 86% dels casos de coronavirus a la Xina eren persones no registrades com a contagiades, ja que no presentaven símptomes. És a dir, sis vegades el nombre de casos registrats.

Per això, de totes les dades que cada dia ens donen les autoritats sanitàries, jo només faria cas a les del nombre de morts i de pacients hospitalitzats. El nombre de nous infectats és, a dia d'avui, un valor enganyós perquè només representa una part del total d'infectats i que, per tant, subestima la situació real.

Per això, crec que no és adequat parlar de taxa de mortalitat sobre la base del nombre d'infectats com no ho és prendre la mateixa referència per fer projeccions sobre quan arribarem al punt àlgid de l'actual crisi sanitària.

En aquest sentit, l'app Stop Covid-19, que fa uns dies va posar en marxa el Departament de Salut, em sembla un gran encert, fins al punt que hauria de ser obligatori que qualsevol persona amb símptomes ompli el formulari. Les dades aportades per aquest aplicatiu proporcionaran informació útil per comprendre l'abast real de l'expansió del coronavirus i haurien de permetre planificar qualsevol mesura nova per contenir la seva propagació.