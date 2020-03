I un ERTO polític?

Veient el que es veu aquests dies i escoltant el que diuen, la pregunta és molt clara: per a quan un expedient de regulació laboral temporal per als polítics? Per què ells no fan el primer pas i donen exemple i s'apliquen una suspensió de sou i feina com s'han vist obligats a fer milers d'empresaris? El Congrés dels Diputats té 350 membres. L'altre dia es va poder celebrar una sessió plenària amb poc més d'una vintena de diputats. Es podria aplicar el mateix al Senat, actualment totalment inactiu i amb 265 membres. Si ambdues cambres s'apliquessin un expedient temporal l'estalvi econòmic seria gran, molt gran. Però el més important és que es donaria exemple o almenys s'equipararien al que pateix la resta de la ciutadania. Ja hi haurà temps de fer balanç del que ha estat la gestió política d'aquesta crisi però no hi ha país on els ciutadans no s'hagin queixat de l'acció dels seus polítics. Alguns d'ells han practicat l'inacció per passar simplement a la batalla i la discussió política amb els seus rivals. Penós. A Catalunya bona part dels problemes que ara estan aflorant són fruit de la nefasta privatizació d'alguns serveis sanitaris i les retallades socials que es van aplicar en aquest àmbit amb l'excusa de la crisi econòmica. Calia retallar per emprendre un altre camí que ja sabem tots plegats com ha acabat.