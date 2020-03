Passaran més coses

Pel fet d'estar confinats als nostres domicilis a causa de l'estat d'alarma pel coronavirus, previst inicialment per a quinze dies, passaran coses, moltes coses, més coses de les que podem imaginar. Perquè ja saben que la realitat supera la ficció.

Per exemple, ara estem sent obedients i seguim les pautes donades per al confinament, però que passarà quan estiguem a punt d'arribar al termini imposat dels 15 dies i resulti que ens diuen que hem d'estar 15 dies més a casa? Quanta estona tardarem a convidar amics i família, sobretot un cop observem que els casos d'infecció i de mort disminueixen, i que nosaltres havent tingut els símptomes o la malaltia no ha passat res?

Serà aleshores, quan un cop perdi força l'argument de la por, que tornarem als hàbits d'abans de l'estat d'alerta. Buscarem la manera d'esbargir-nos i passar-ho bé en el temps que puguem. Buscarem una mica d'alliberament i contacte personal i social, més enllà de la pantalla, perquè malgrat la tecnologia s'esforci molt i estigui cada cop més a prop d'aconseguir-ho, en el que són les relacions humanes, encara no dona el 100%. Aleshores convidarem amics i amigues, companys de feina i família –per aquest ordre– i farem festa a les cases i soroll per passar-ho bé. En aquell moment, el latent pacte comunitari derivat del confinament saltarà pels aires i apareixeran els conflictes entre veïns i veïnes, especialment pel soroll de l'activitat festiva dels uns i dels altres.

Així, per exemple, d'aquesta necessitat de passar-ho bé, no tardaran a aparèixer per les xarxes socials digitals alguns DJs (Disc Jockey), que amb la discoteca tancada, s'oferiran per tocar a les nostres festes domèstiques a distància. Si el teletreball ha arribat per quedar-se, no ho pot fer la telegresca? Així per un preu, aquests especialistes de la música de moda que ens fa ballar ens punxaran la música directament als nostres domicilis, potser a més d'un a la vegada, que escoltarem a tota pastilla de nit i de dia en els nostres menjadors i terrats.

I vet aquí que ens tocarà actuar. Mediadors i mediadores nocturnes que gestionen els conflictes en les zones d'oci nocturn sobretot a causa del soroll de la música i de la gent cridant en carrers i places dels municipis i fent compatibles festa i descans, ara ens tocarà fer el mateix en els domicilis presencialment o, el més segur, a distància. El futur ja és aquí.

Per tant, si alguna cosa estem aprenent d'aquesta crisi, és que internet ocuparà un espai central en les nostres vides i generarà canvis en les nostres formes d'actuar tant en l'àmbit laboral com social i personal.

Tant és així que aquelles i aquells que es dediquen a la venda i lloguer d'oficines a partir d'ara ho tindran pitjor. Quin és el motiu? En comparació amb l'habitatge, la recuperació del preu del mercat de la contractació d'oficines ha estat molt més lenta i sobretot s'han recuperat gràcies als preus dels lloguers que paguen les empreses. I resulta que ara, amb aquesta crisi que ha empès al teletreball, els empresaris han descoberts que ja no calen oficines perquè els treballadors i treballadores estiguin ocupats i facin la feina, ara ja ho poden fer des de casa. És a dir, que no cal tenir oficines o tan grans o tantes.

I és que els estudis sobre el teletreball demostren que quan es treballa des de casa es penca més i amb menys distraccions, en contra del que s'ha pogut pensar. Ja està! Acabem de dir les paraules màgiques que volen escoltar els que estan al capdavant de les empreses i també els polítics enfront del país. Treballar des de casa vol dir treballar més, i en conseqüència incrementar la productivitat del treballador i de retruc del producte o servei de l'empresa. Però hi ha una cosa més, com que ho fa des de fora de l'oficina, l'empresa podria estalviar-se els costos del lloguer de les oficines i dels derivats de l'activitat en aquestes espais.

I és que de les crisis, com a conflictes, es deriven un seguit d'oportunitats. Ara el que cal es veure si aquestes oportunitats van a favor de la majoria de les persones o d'unes poques persones, com moltes vegades ha succeït en el passat.