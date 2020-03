L'objectiu únic d'anul·lar encara que sigui temporalment i a mitges el coronavirus, per a la qual cosa també cal la contenció de l'optimisme de Fernando Simón, aixafa qualsevol altra consideració. No obstant això, quan l'autoritat competent doni per clausurada aquesta epidèmia, hi haurà temps per reparar en comportaments que la por difumina. Per exemple, en la facilitat amb la qual ha accedit la classe política a les proves de confirmació del coronavirus, mentre aquests mateixos tests li són regatejats fins avui al conjunt de la població.

El país sencer li ha vist les orelles al virus, però desenes de milers de ciutadans no han disposat del privilegi d'una anàlisi en condicions, i s'han quedat als llimbs dels «sospitosos». Se'ls tracta com a malalts, se'ls recomana l'aïllament, però no tenen dret a una confirmació. En canvi, els desgraciats contagis de diputats, ministres o presidents autonòmics han pogut ser establerts indubtablement. Excepte error per la precipitació dels esdeveniments, en cap cas s'ha adjuntat que «queda pendent de verificació per l'escassetat de tests disponibles».

Les proves selectives eren d'esperar en partits de la casta com Podem, però sorprenen en Vox i altres formacions revolucionàries, nascudes per rescabalar les classes populars. L'arribada eternament dilatada dels tests ràpids és saludada pels governants amb la prevenció que «augmentarà el nombre de casos». Difícilment pot encomanar el coronavirus un simple fregat profilàctic, i la detecció de malalts contribuirà en realitat a «disminuir el nombre de casos». No obstant això, és fàcil traduir que hi ha hagut interessos polítics per frenar artificialment les dades. Caldrà interessar-se per aquesta picaresca, però abans cal curar a mitges tot un país, tot un planeta.