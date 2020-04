Faust i els coronabons

Una possible solució per superar la crisi econòmica generada per la pandèmia són els coronabons, és a dir, l'emissió de deute europeu mutualitizat. Es tractaria d'una mesura solidària per la qual si un estat membre s'endeuta, també endeuta la resta. La mesura beneficiaria els països més afectats pel coronavirus, que alhora són els més endeutats i els que presenten dèficits més elevats. Els més perjudicats, en termes econòmics, serien Holanda i Alemanya, que tenen comptes públics sanejats.

També augmenten les veus que demanen que el BCE augmenti la moneda en circulació. Però al nord d'Europa són reticents a la mesura perquè persisteixen amb força les idees que tan bé va explicar Weber, i que relacionen l'èxit econòmic amb l'esforç, l'honestedat, l'estalvi i l'austeritat. Al Faust de Goethe, convencen l'emperador que imprimeixi paper moneda per posar fi a la fallida del seu regne. Després d'una immensa alegria va arribar la decepció de la inflació. Ara no es tracta de llançar els diners per la finestra, però sí de disposar de liquiditat per finançar la despesa pública necessària per fer front a la crisi.

Els temps excepcionals han de permetre adoptar mesures que serien impensables en èpoques de normalitat.