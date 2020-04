Coronavirus V: teories conspiranoiques

Una de les últimes tendències viralitzades a través d'internet i les xarxes socials durant aquest confinament, a banda de la proliferació de «memes» i concursos creatius de tota mena amb l'objectiu de combatre l'avorriment i amenitzar la situació de surrealisme excepcional que estem vivint, és l'aflorament de teories conspiranoiques sobre l'origen del covid-19. Entre les més populars, per a joia dels groupies de l'agent Fox Mulder, la clàssica teoria que cataloga el virus com el resultat final d'un projecte científic subordinat a una conxorxa global d'objectius darwinistes, macroeconòmics i comercials; en la mateixa línia circula la variant que apunta a l'origen extraterrestre del virus; també hi ha la que, aferrant-se a un origen natural, sentencia que tot plegat és un càstig de la Mare Natura per conscienciar-nos del maltractament que hem infligit al planeta fins avui –com si amb la Greta no n'haguéssim tingut prou–; i per últim, també tenim la versió de la plaga bíblica vinculada a l'Armaggedon, relat que ha guanyat adeptes els últims dies, sobretot si fem cas a la NASA que afirma que durant aquest mes d'abril, un meteorit passarà perillosament molt a prop de la Terra. A saber.

Com a seguidor de les teories de la conspiració, sempre m'ha fet gràcia la facilitat amb què els experts s'han fet creure per refutar-les. A veure, els temps d'afirmar o negar hipòtesis a l'estil L'Oréal Paris, « porque yo lo valgo», ja han passat. Els investigadors que salten a la palestra comunicativa han d'aprendre a explicar-se millor, a divulgar, a convèncer, sobretot de tot allò que no dona marge a l'especulació. Fa molt de riure veure que l'única manera per desautoritzar un vídeo que corre per internet de la RAI italiana denunciant l'origen artificial del coronavirus, que per si sol ja és difícil de creure, n'hi hagi prou posant un científic dient «no, el covid-19 no ha estat creat per un laboratori» i ja està. I els arguments? I les proves? I l'empirisme? Hi ha científics que intenten establir un mínim diàleg docent amb el populatxo, cert, però encara són molts els que parlen amb solemnitat, com si fossin gurús d'una veritat inqüestionable, quasi religiosa, que només es nodreix de declaracions i no fets per sostenir-se. Publicar estudis inintel·ligibles a revistes suposadament fidedignes del gremi tipus New cool fucking scientits o Ayahuasca Medicine tampoc és que ajudi molt, la veritat.

Amb el coronavirus molts esperem que algú faci el pas i separi ciència de creences especulatives, però fins al moment només hem vist una concatenació de cagades i fal·làcies per part de les eminències científiques portadores dels arguments oficials que, sumades a la inepta reacció de les polítiques governamentals, no han fet altra cosa que engreixar les tesis oficialistes de la conspiració. I a mi ja em perdonareu però en igualtat de condicions, de falta de credibilitat, conspiració sempre.