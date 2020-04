Torra n'és el responsable

Quim Torra i Carles Puigdemont estan acostumats que les estratègies de comunicació els surtin molt bé. No és qüestió de sort; és un tema d'habilitats. I no és un tema només d'ells; l'antiga Convergència d' Artur Mas i sobretot la de Jordi Pujol -mestre de mestres de la manipulació- actuaven exactament igual, fins al punt que algun dels dirigents de l'època admirava les arts del Partit Popular. Torra, inspirat molt probablement per Waterloo, ha utilitzat aquest sistema des de l'inici de la crisi sanitària del coronavirus. Primer ho va fer amb el Govern espanyol, intentant posar-lo contra les cordes amb el tancament total de Catalunya i dubtant de les mesures que es decidien a Moncloa. No nego que en un primer moment li va sortir prou bé i l'estratègia va colar, especialment entre els més acòlits del procés. Les últimes setmanes està fent el mateix amb Esquerra. Que fàcil és admetre errors, sobretot si aquests provenen d'una conselleria que no és del teu partit. Però en aquest punt s'equivoca. Salut i Afers Socials, dos dels departaments més implicats en la crisi, estan en mans d'ERC. Però el Govern és solidari. La responsabilitat en la mala gestió del COVD-19 en les residències de gent gran no és només del conseller, ni dels republicans. És de tot el Govern i sobretot de Torra, que n'és el màxim dirigent.