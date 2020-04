Penjàvem d'un fil

La brutal crisi sanitària com a conseqüència del covid-19 ha vingut a demostrar la fragilitat del món. En temps de globalització l'impacte de la pandèmia ha arrasat tota la línia de supervivència econòmica i ja no diguem la sanitària. Des de l'estadi més local –la botiga de la cantonada– fins al grup empresarial més potent. Ha servit per demostrar que vivíem tots plegats dins d'una gran bombolla i que tot penjava d'un fil. A Espanya amb només dues setmanes de confinament s'han destruït fins a 1,4 milions de llocs de treball. A Girona són 15. 350. El sistema era fràgil i vivíem en un món absolutament artificial. Res era veritat. No hi hagut empresa ni negoci que hagi suportat només una setmana d'aturada. Fins ara tots trèiem pit i de cop hem rebut una plantufada a la cara que ens ha deixat estabornits. A tots. Fins i tot aquells que asseguraven que els seus països estaven lliures del virus. Ara, el més difícil i complicat de tot no serà la recuperació econòmica. Tots sabem que tard o d'hora arribarà tot i que els humans som tan limitats i curts de mires que aviat tornarem a caure en els mateixos errors que ens han portat a la situació actual. El més complicat serà recuperar la confiança entre les persones i en un sistema econòmic i sanitari que potser, en un futur, un simple costipat també el farà caure.