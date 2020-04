L'Europa de Puigdemont

Carles Puigdemont va tardar poc a reaccionar a un tuit de Pedro Sánchez que apel·lava a la reconstrucció d'Europa i a la solidaritat. L'expresident va contestar amb un altre tuit: «Europa ha de ser Europa sempre. No només ara». Tots dos tenen raó. Només amb una Europa forta, unida i solidària entre territoris podrem sortir de la crisi sanitària i econòmica. I si la Unió hagués tingut aquesta fortalesa en el passat aquest i altres problemes anteriors s'haurien resolt millor i amb més rapidesa. Puigdemont aprofitava la resposta al president del Govern espanyol –i aquest era l'objectiu del tuit– per escombrar cap a la seva causa afirmant que els drets fonamentals són «vulnerats», les sentències de la justícia, «banalitzades», i les decisions de l'ONU, «ignorades». No fa tant de temps, en plena crisi del procés independentista, als partits del Govern català semblava importar-los poc Europa. Fins i tot no es mostraven gaire preocupats per l'obligada sortida de la UE d'una Catalunya escindida. De fet van tardar anys a admetre que, en cas d'independència, l'idíl·lic nou estat no podria pertànyer a la Unió Europea i se la va menysprear amb allò del club d'estats, com aquell que critica els membres d'un exclusiu club de rics. Puigdemont acabava el tuit: «Si els estats volen una Europa a la carta, no hi ha futur». Doncs no, però em pregunto a qui li agradaria una Europa a la carta.