Sant Narcís en el record

En pocs dies de diferència han mort dues botigueres històriques del barri de Sant Narcís de Girona. Primer va ser la Maria Dolors Miàs de la Peixateria Puignau i la setmana passada la Loreto de la Carnisseria Coll. Totes dues formen part de la retina dels veïns de Sant Narcís darrere del taulell fos l'hora que fos i fos el dia que fos. Elles formaven part d'una època que va desapareixent a poc a poc, de quan al barri a la majoria dels seus habitants se'ls coneixia pels cognoms de les famílies: els Carreras, els Fuster, els Casellas que vivien a l'avinguda, els Martínez i els Gil del carrer Lepant, els Arilla, els Bueno... L'històric comerç del barri ja no existeix. Ja no hi ha la fleca de la senyora Remei, la botiga de llanes i patrons de la Baró, la llibreria i quiosc dels Ventura, la botiga d'alimentació de la Lluïsa i la senyora Lola al carrer Oviedo, l'Alfonsa, la modista que durant dècades havia vestit tant homes, com dones, nens i nenes de tot el barri... ara només resisteixen la farmàcia Conejero, els Rebenaque a la bodega, l'estanc dels Sureda i la loteria dels Fornells a la plaça Assumpció. Poca cosa més. Sant Narcís perd la vella identitat lentament. Fins i tot a l'escola Mare de Déu del Mont li han canviat el nom. Una altra generació ha agafat el relleu però per a alguns només ens queda el record.