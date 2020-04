Les lliçons de Torra al món

El Govern de la Generalitat continua ancorat en una espiral de declaracions que només tenen com a objectiu denunciar les contradiccions de l'executiu de Pedro Sánchez. Quim Torra va optar, des del principi de la crisi del coronavirus, per enfrontar-se a les decisions del Ministeri de Sanitat i ho va fer demanant un seguit de mesures que sabia perfectament que mai es prendrien. «Demanem el confinament total de Catalunya». Era la manera de fer veure que l'únic que lluitava pels interessos dels catalans era ell, sabent que el Govern de Pedro Sánchez no li acceptaria una restricció aplicada només a Catalunya. Es tracta sempre de fer veure; ja que els nostres dirigents no són idiotes. Saben perfectament el què i el perquè diuen les coses. Aquesta estratègia té riscos alts en els quals han caigut Torra i el seu equip. I no parlo de la ximpleria de Miquel Buch i el 1714 -potser abans de deixar-ho anar hauria estat bé que hagués calculat el nivell de ridícul. Parlo de demanar el desconfinament dels nens; de mantenir empreses públiques obertes; de deixar anar a treballar els polítics presos i de canviar amb nocturnitat la manera de comptar els morts i dir-li a l'Organització Mundial de la Salut i que s'equivoca. Contradiccions? Òbviament, tothom en fa. Torra, també. La diferència és que uns intenten gestionar una crisi i altres només parlen.E