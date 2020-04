La senyora del president

En una roda de premsa li van preguntar aquest dia a Presidentorra si no té un sou massa elevat, i va respondre que ell i la seva dona havien pres la decisió de què fer amb aquests diners, però que no creia oportú revelar-ho. Li pregunten si no cobra massa, i contesta que se'ls gastarà segons digui la senyora. Si ens haguessin avisat que la famosa transparència abastava només les quatre parets del domicili conjugal, no ens hauríem fet il·lusions, si és que algú se'n va fer.

Com a bon català, Presidentorra porta a casa el sobre amb la setmanada, no sigui que se'ls gasti en dones o amb els amigots, i allà, al voltant d'una taula camilla, decideixen què fer amb els 150.000 euros que li paguem tots els catalans. Ens vam quedar sense saber si la seva santa prefereix una tele de plasma, un viatge al Carib o l'entrada d'una finca a la Cerdanya. Sigui com sigui, els catalans podem estar tranquils: Presidentorra no té intenció de rebaixar-se el sou en època de crisi, però els diners se'ls gastarà en el que digui la senyora, que això és el que ens interessa. Següent pregunta.

Presidentorra és l'arquetip de catalanet i deixa a l'esposa que administri el sou, ell en fa prou dictant decrets per apujar-se'l, que no es poca cosa. O per augmentar-se la pensió, així quan deixi de ser president podrà seguir portant el sobre a la senyora. Ell decideix quants diners cobrarà i ella decideix en què gastar-los, això és una parella modèlica. No estaria de més que en les properes compareixences, qui respongués les preguntes de la premsa fos la senyora, ja que és ella qui decideix. No és que a mi m'importi gaire que, mentre tothom està pendent de conservar la feina i d'arribar a fi de mes, la família Torra es diverteixi planejant de quina manera gastar-se l'estratosfèric sou que porta a casa el cap de família, però em fa il·lusió saber si gràcies a mi han canviat de cotxe, han pogut casar bé la nena, o finalment la santa podrà lluir aquell collaret de perles que tanta il·lusió li feia, pobreta, té, que darrerament et tinc molt oblidada i et mereixes un detallet, ai Quim, que tonto ets.

Amb un estadista així, als catalans no ens ha de fer por el futur.

– President, quines mesures pensa prendre de cara a la crisi que s'acosta?

– Això ho porta la meva senyora.