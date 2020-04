«Fake news» i despropòsits

Podem estar d'acord que les notícies falses són un problema de proporcions colossals, sobretot a Internet, però la proposta de combatre'l amb la Guàrdia Civil o amb més mentides –com els «bots» falsos que ajuden a difondre el missatge del Govern de Sánchez a la xarxa– no és, ni de lluny, la més encertada. En aquest context, no és gens casual la tendenciosa pregunta del CIS sobre si s'hauria de prohibir la difusió de notícies falses i remetre's només a les informacions oficials, un «globus sonda» que pot donar a entendre quines són les intencions del Govern. Un «globlus sonda» molt perillós, per cert, ja que la llibertat d'expressió és un dret fonamental en qualsevol societat democràtica. Segurament, només amb informacions oficials mai ens hauríem assabentat del penós episodi de l'alcalde de Badalona, Àlex Pastor, destapat per la periodista d'El País Rebeca Carranco. I si el Govern espanyol està tan preocupat per la comunicació, que comenci per posar-se les piles a dins de casa seva, ja que el despropòsit sobre el desconfinament dels infants, amb rectificació inclosa dins del mateix dia, transmet una sensació de dubte i inseguretat que no crec que hagi entusiasmat a ningú. Que de moment vagin treballant en això i deixin la llibertat d'expressió tranquil·la