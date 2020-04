Ens donen el passaport

No sé què tenen els polítics que quan un professional del camp que sigui s'hi acosta, perd automàticament totes les qualitats que fins aleshores tenia. Mirin el pobre Oriol Mitjà, que –diuen– era un científic de prestigi, i ha acabat en ninot de Presidentorra, de tal manera que, si un dia va ser algú en el seu camp, ara ja és només el senyor que va tenir l'esperpèntica idea del passaport immunològic, una eina que es veu que havia de servir per discriminar entre catalans sans i catalans malalts, cosa molt útil a l'hora de trobar feina, reservar taula a restaurants o establir relacions íntimes. El problema dels científics és quan pretenen que la vida es reguli només en base als seus coneixements i deixen de banda el dret, l'ètica, la moral i si m'apuren, fins i tot el sentit comú. Tenir l'Oriol Mitjà com a guru en una pandèmia seria com tenir-hi en Sheldon Cooper.

El problema s'agreuja quan al científic se li mana la pressa per motius, no ja polítics, sinó partidistes, com ha sigut el cas de Presidentorra, a qui urgia algú que li dissenyés un pla per contradir Pedro Sánchez. Tant era quin pla fos, tant era que fos absurd, tant era que no tingués ni cap ni peus, només feia falta que fos el nostre pla. El noi Mitjà, que després d'una vida entre provetes no devia saber que cal protegir-se millor dels polítics catalans que del virus de l'Ebola, va caure de quatre potes al parany, i així ha vist com científics no contaminats de política li esmenaven la plana. Naturalment, una vegada l'innocent científic ha quedat en ridícul, Presidentorra l'ha deixat als peus dels cavalls, i a hores d'ara ja deu estar buscant algú altre a qui encomanar un nou pla magistral, amb el benentès que per Presidentorra és magistral qualsevol cosa que sigui diferent del que proposi el Govern espanyol.

Un científic contaminat de politiqueria, i a l'Oriol Mitjà ja no el desinfecta ni tot un regiment de l'UME, hauria de ser castigat a guanyar-se la vida en una obra i deixar els laboratoris a qui sàpiga diferenciar entre ciència i ordres del Govern. Mentre Presidentorra i el seu científic de capçalera es dediquen a parir idees de bomber com el passaport immunològic, a Catalunya mor més gent que a cap altre lloc d'Espanya. Potser es referien a això, quan parlaven de donar-nos el passaport.