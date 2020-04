Política mesquina

En una crisi d'aquesta magnitud és quan aflora el millor i el pitjor de les persones. I en la classe política ha servit directament per posar de manifest el que ja sabíem: la incompetència generalitzada d'uns polítics que, una vegada més, han posat per davant els interessos partidistes que a la ciutadania. Si no, no s'entén que s'engresquin en batalles polítiques, per exemple, pel que fa al recompte dels morts. És d'una baixesa moral i una mesquinesa immensa. Molts de vostès s'hauran trobat per desgràcia amb la mort d'algun ésser estimat com a conseqüència del virus. No m'imagino què deuen pensar en veure que uns i altres es discuteixen sobre quins morts s'han de comptabilitzar i quins no. Quins compten com a morts i quins no. Com si hi hagués una manera diferent de comptabilitzar la mort d'una persona. És indignant. Després d'aquesta crisi s'accentuarà la desafecció política que cada vegada anava creixent. Està clar. Els professionals sanitaris que han estat en la primera línia ja ho han manifestat: si s'està superant la situació és gràcies a la feina del personal sanitari i de les empreses i particulars que han aportat la seva ajuda. No haurà estat pel sistema polític ni per les seves decissions. Un sistema que, en aquest cas, sí que està tocat de mort.