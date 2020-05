Aneu pensant en les vacances d'estiu

Se'm fa difícil imaginar en aquest moment de confinament com serà la nostra càrrega de piles necessària per afrontar la recta final de l'any. Segurament, la fi del confinament es farà de forma gradual. Els experts ja diuen que a la platja s'hi haurà d'anar per torns, les grans aglomeracions de persones no vindran fins a la tardor, si és que venen. En definitiva, les vacances estivals també seran diferents, per no dir estranyes. No s'assemblaran en res a les que hem viscut els últims anys.

A partir d'ara no solament canviarà la manera de fer vacances, la vida també l'haurem d'afrontar de manera molt diferent de com ho hem fet fins ara. Valorarem els entorns immediats, ja que les circumstàncies no ens permetran fer grans despeses, ni viatjar a l'altre costat del món. El confinament ens està fent valorar, com a societat, que sortir al camp, anar al Pirineu o a la Costa Brava, és tot un luxe.

També estem prenent consciència que cal ajudar els productors locals, les destinacions de proximitat, els productes de quilòmetre zero, que hem d'utilitzar energies verdes, tenir cura de la natura, els que ens ofereixen acompanyament, en definitiva, a totes aquelles persones que dediquen el seu temps a tenir un espai a punt perquè nosaltres el puguem gaudir.

Tot això em fa pensar que el turisme rural serà un dels sectors que sortiran amb avantatges d'aquesta crisi pel simple fet que tot allò que volem trobar en les properes vacances, i que en el paràgraf anterior he esmentat, ja fa anys que ho tenen present i que són l'essència de la gran majoria dels allotjaments rurals. Unes característiques que s'uneixen a la d'ésser espais que ens retornen als nostres orígens.

Vull recordar que a les cases rurals no hi ha aglomeracions, que disposen d'espais molt grans en uns allotjaments per a poca gent. Els hostes habituals solen ser parelles i famílies, sense necessitat de compartir els espais comuns amb persones alienes. Gran part d'aquestes disposen de piscina i tenen molt a prop platges i caletes de la Costa Brava, o gorgs, si estan ubicades a la muntanya, per refrescar-se. Si parlem en termes econòmics, les cases rurals també ens permeten l'estalvi, ja que en la gran majoria un mateix pot preparar els àpats. També, moltes disposen d'espais pensats perquè els més petits de la casa s'hi puguin entretenir mentre els grans conversen a sota d'un porxo que els resguarda del sol, o en una gandula fent ben bé el contrari.

A més, la normativa actual obliga els seus propietaris a suggerir activitats de natura, lleure o cultura que hi ha a l'entorn, cosa que facilita tenir diverses alternatives molt variades a realitzar durant l'estada, i conèixer el territori més proper. Són activitats moltes vegades de turisme actiu que incentiven la pràctica del senderisme, el ciclisme i esports nàutics. Si sou amants de l'art i la cultura, també n'hi ha de culturals. I de gastronòmiques, com la ruta del vi que proposa la DO Empordà.

En fi, aneu-hi pensant, però aquest any apostar pel turisme rural de proximitat és una bona oportunitat per desconnectar, gaudir i conèixer la diversitat cultural, gastronòmica, natural i paisatgística que ens ofereix el nostre territori.