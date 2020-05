Estem en estat d'alarma i dono fe que és molt difícil trobar alguna notícia que no tingui a veure amb el coronavirus. Pràcticament tot el que passa està relacionat amb la crisi sanitària, econòmica i social que ens ha tocat viure i que no oblidarem en anys; com no ho va fer Txernòbil, la caiguda del mur de Berlín o els atacs a les torres bessones d'Estats Units l'11-S. Però la COVID-19 no pot amb tot. Hi ha coses que mai canvien. Calonge és un d'aquells municipis difícils d'entendre socialment, si no hi vius o no hi estàs directament implicat. En plena crisi, els representants polítics d'aquest Ajuntament no han defraudat les expectatives que ja es podien intuir la mateixa nit electoral en veure la fragmentació en el formatget de resultats. És d'aquells pobles que ja fa unes quantes eleccions que no hi ha manera que cap partit polític tingui prou força per iniciar i acabar un mandat amb tranquil·litat. I així va camí de ser una vegada més. Una moció de censura plana sobre el municipi turístic, justificada (diuen) per una mala gestió de l'actual govern d'ERC i Avancem, que es veurien forçats a anar a l'oposició, amb un intercanvi de cadires amb JxCat i PSC. Així és la democràcia i en casos com aquests no és la política la que provoca el canvi, sinó el poder que la societat ha donat a cada partit polític.