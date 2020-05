A què espera l'ACA per desbrossar el llit del ter?

El riu Ter, tan estimat pels gironins i, sobretot, pels baix-empordanesos és, en realitat, traïdorenc i, com a tal, molt perillós. Roman tranquil, endormiscat, durant llargs períodes de temps, i tot d'un cop desperta amb una fúria irrefrenable i causa tal quantitat d'estralls que cada vegada que això passa constitueix una autèntica catàstrofe. Quelcom així va ocórrer el passat mes de gener d'una manera vertaderament brutal quan a l'uníson amb el temporal Gloria va inundar més de vint pobles del Baix Empordà, sobretot Torroella de Montgrí i el nucli turístic de l'Estartit, pobles que, en trobar-se al final del curs del riu, és on el riu va causar més danys. Danys que l'Ajuntament va xifrar en més de quatre milions d'euros. La parella formada pel Ter i el temporal Gloria va inundar tot el nucli urbà de la població, la seva planta potabilitzadora, va destruir la canonada que abasteix el municipi d'aigua potable i tampoc varen faltar els talls de fluid elèctric, del servei telefònic i un munt de carreteres. Va arrasar granges avícoles i de porcí i tota mena de cultius així com nombroses estructures de reg. A més, molts trams de platja estartidenca literalment varen desaparèixer sota un mantell de tones de residus no només vegetals sinó de tota classe arrossegats per la riada i/o dipositats pel temporal al poc espai que va quedar de platja. Preocupat, molt preocupat, per aquests desastres, un lector baix-empordanès del Diari de Girona m'ha enviat un correu electrònic en el qual em diu textualment: «De la presa de Colomers en avall crec que el llit del Ter no s'ha netejat mai! Hi ha de tot: troncs d'arbres, arbres que creixen en illots que amb el temps han anat creixent. No s'ha dragat mai el riu. És una vertadera vergonya que cada vegada que hi ha una riada s'ompli la mota».

I no és només a Torroella on hi ha problemes d'aquest tipus. Moltes platges de la nostra costa a hores d'ara es troben fetes un desastre mentre la temporada de platja, turísticament parlant, està en stand by ja que el Govern de Madrid no s'aclareix com i de quina manera permetrà aquest estiu a la gent anar a gaudir dels banys.

Ja va sent tard perquè l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) s'agafi de forma seriosa el problema i sense més dilació ni excusa emprengui la neteja i dragatge del llit del riu fins deixar-lo en condicions. Això si no vol que el desastre del passat mes de gener es repeteixi. I, en tal cas, no podran dir que no han estat avisats.

Sense oblidar la Direcció General de Costes de Ministeri, la del Govern Central, la seva obligació ineludible de solucionar, i amb caràcter urgent, el greu problema que té plantejat amb la rehabilitació de les platges del litoral gironí.