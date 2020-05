Coronakrauts

Krauts» és com ens diuen molts fills de la gran... Bretanya als alemanys quan estan enfadats amb nosaltres, i aquesta despectiva referència a la nostra afició a consumir tot tipus de cols, fins i tot fermentades (Sauerkraut), els fa sentir bé. Potser els expliquem «la teràpia» als mallorquins, tot regalant-los així una eina perquè aprenguin a gestionar millor la ràbia que els fan molts dels meus compatriotes pel seu comportament expansiu i irrespectuós. És clar que els alemanys dels quals parlo no són els únics expatriats amb poca empatia i capacitat d'integració, tot i que és cert que una cosa és anar a viure a un altre país amb les butxaques plenes, com ells, i una altra ben diferent és fer-ho sense calers, com els marroquins que venen cap aquí o els italians i esp­anyols que emigraven cap a Europa als anys 60, a la recerca d'una vida millor.

El problema de molts dels que es compren una segona residència «al sol» és que són gent que han guanyat les seves «fortunes» fa poc i que tots els nous rics del món, vinguin d'on vinguin, s'assemblen: es creuen millor que la resta i per això exigeixen privilegis i es fan notar. Com un tal Ralf Becker i dos-cents alemanyots més, que han escrit una carta a Francina Armengol, presidenta de Ses Illes, tot exigint-li «que l'estat d'alarma no es perllongui més enllà del 26 d'abril i que s'obrin els comerços i els camps de golf». Ni tan sols han tingut miraments pels seus propis conciutadans (pobres, és clar): «No és igual el turista de masses de s'Arenal o de Punta Ballena que qui té una casa de luxe a Andratx. Aquests no impliquen un risc sanitari», va afirmar al Diario de Mallorca.

Però d'alemanys nou rics que ho saben tot també en tenim a les nostres contrades. Un parell d'ells han creat a Castelló d'Empúries un grup de Facebook que s'anomena Magisches Zuhause Empuriabrava (La Nostra Màgica Llar d'Empuriabrava). Ja han captat uns 400 innocents membres per a aquest club elitista que, sota la disfressa del «bon rotllo», en realitat fomenten les inseguretats d'aquells conciutadans que van un xic perduts, per vendre'ls els seus suposats coneixements i serveis. L'altre dia publicaven que a la TV alemanya havien afirmat que «les fronteres cap a Espanya romandran tancades fins al desembre». Tot seguit, una de les gestores, Brigitte Kamin (casualment propietària d'una empresa de serveis que vetlla per les propietats dels alemanys quan són fora), ho va corroborar, tot afegint que havia sentit quelcom semblant a les TV espanyoles (a saber si realment les té sintonitzades!). I quan li vaig dir que això no era cert, em va fer fora del «seu» grup. Encara ploro!